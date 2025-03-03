https://ria.ru/20250303/peskov--2002725915.html

Песков высказался о контактах Путина и Трампа

Песков высказался о контактах Путина и Трампа - РИА Новости, 03.03.2025

Песков высказался о контактах Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в последнее время между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не было никаких... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T12:24:00+03:00

2025-03-03T12:24:00+03:00

2025-03-03T13:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

сша

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в последнее время между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не было никаких контактов, которые должны были быть преданы огласке."Никаких контактов, которые должны были бы быть преданы огласке", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, были ли какие-то контакты между президентами РФ и США после телефонного разговора, который стал достоянием публики.Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. В пятницу, 28 февраля лидер США заявил, что якобы недавно контактировал с президентом РФ. При этом он не привел детали разговора.

https://ria.ru/20250303/peskov-2002725657.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, сша, россия