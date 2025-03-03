https://ria.ru/20250303/peskov--2002725915.html
Песков высказался о контактах Путина и Трампа
Песков высказался о контактах Путина и Трампа - РИА Новости, 03.03.2025
Песков высказался о контактах Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в последнее время между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не было никаких... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:24:00+03:00
2025-03-03T12:24:00+03:00
2025-03-03T13:20:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в последнее время между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не было никаких контактов, которые должны были быть преданы огласке."Никаких контактов, которые должны были бы быть преданы огласке", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, были ли какие-то контакты между президентами РФ и США после телефонного разговора, который стал достоянием публики.Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. В пятницу, 28 февраля лидер США заявил, что якобы недавно контактировал с президентом РФ. При этом он не привел детали разговора.
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Песков высказался о контактах Путина и Трампа
Песков: в последнее время между Путиным и Трампом не было никаких контактов