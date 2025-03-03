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Песков высказался о контактах Путина и Трампа - РИА Новости, 03.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 03.03.2025 (обновлено: 13:20 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/peskov--2002725915.html
Песков высказался о контактах Путина и Трампа
Песков высказался о контактах Путина и Трампа - РИА Новости, 03.03.2025
Песков высказался о контактах Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в последнее время между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не было никаких... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:24:00+03:00
2025-03-03T13:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
сша
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в последнее время между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не было никаких контактов, которые должны были быть преданы огласке."Никаких контактов, которые должны были бы быть преданы огласке", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, были ли какие-то контакты между президентами РФ и США после телефонного разговора, который стал достоянием публики.Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. В пятницу, 28 февраля лидер США заявил, что якобы недавно контактировал с президентом РФ. При этом он не привел детали разговора.
https://ria.ru/20250303/peskov-2002725657.html
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в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Россия
Песков высказался о контактах Путина и Трампа

Песков: в последнее время между Путиным и Трампом не было никаких контактов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в последнее время между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не было никаких контактов, которые должны были быть преданы огласке.
"Никаких контактов, которые должны были бы быть преданы огласке", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, были ли какие-то контакты между президентами РФ и США после телефонного разговора, который стал достоянием публики.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. В пятницу, 28 февраля лидер США заявил, что якобы недавно контактировал с президентом РФ. При этом он не привел детали разговора.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Путин ознакомился с содержанием встречи Трампа и Зеленского, заявил Песков
12:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампСШАРоссия
 
 
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