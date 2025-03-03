"Рискованный трюк". На Западе раскрыли смысл перепалки в Белом доме
FQ: Зеленский устроил перепалку с Трампом, чтобы сорвать переговоры с Путиным
© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский, устроив перепалку на встрече в Белом доме, хотел воспрепятствовать переговорам президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, пишет Il Fatto Quotidiano.
"Пока Трамп продолжал давать понять, что хочет заключить сделку (по редкоземельным металлам. — Прим. ред.) <…> Зеленский воспользовался присутствием репортеров с камерами, чтобы диктовать свои условия. Он хотел публично обязать Трампа придерживаться своего видения. Простой трюк, чтобы сорвать переговоры Трампа и Путина. Но рискованный", — говорится в публикации.
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Зеленский 28 февраля посетил Вашингтон ради подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако перед самыми переговорами в Белом доме между ним, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом началась перепалка. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского лидера Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдываться, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта.
В результате, как сообщал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
По информации The New York Times, теперь Трамп намерен обсудить с чиновниками возможные меры против Киева, в том числе и прекращение военной помощи.
Как отметили в Кремле, слова Зеленского в Белом доме еще раз доказали правоту российского лидера в том, что открытость Москвы к урегулированию упирается в нежелание Киева.
В понедельник телеканал CNN сообщил, что подготовка к встрече Путина и Трампа ведется ускоренными темпами.