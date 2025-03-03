Уолтц сделал неожиданное сравнение после перепалки Зеленского с Трампом
Советник Трампа Уолтц сравнил Зеленского с бывшей девушкой, желающей поспорить
© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сравнил Владимира Зеленского, устроившего перепалку в Белом доме, с бывшей девушкой, желающей оспорить все, что было сказано ранее. Его слова приводит CNN.
Зеленский 28 февраля посетил Вашингтон ради подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако перед самыми переговорами в Белом доме между ним, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом началась перепалка. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского лидера Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдываться, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта.
В результате, как сообщал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
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По итогам встречи Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
По информации The New York Times, теперь Трамп намерен обсудить с чиновниками возможные меры против Киева, в том числе и прекращение военной помощи.
Как отметили в Кремле, слова Зеленского в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина в том, что открытость Москвы к урегулированию упирается в нежелание Киева.
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