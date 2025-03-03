https://ria.ru/20250303/perepalka-2002794818.html

Уолтц сделал неожиданное сравнение после перепалки Зеленского с Трампом

Уолтц сделал неожиданное сравнение после перепалки Зеленского с Трампом - РИА Новости, 03.03.2025

Уолтц сделал неожиданное сравнение после перепалки Зеленского с Трампом

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сравнил Владимира Зеленского, устроившего перепалку в Белом доме, с бывшей девушкой, желающей... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T16:29:00+03:00

2025-03-03T16:29:00+03:00

2025-03-03T16:29:00+03:00

в мире

сша

владимир зеленский

дональд трамп

майк уолтц

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сравнил Владимира Зеленского, устроившего перепалку в Белом доме, с бывшей девушкой, желающей оспорить все, что было сказано ранее. Его слова приводит CNN."Он (Зеленский. — Прим. ред.) явно сосредоточен исключительно на вере в то, что ему необходимо проверять факты и исправлять каждый нюанс. Как будто бывшая девушка хочет оспорить все, что вы сказали девять лет назад, вместо того чтобы развивать отношения", — сказал Уолтц.Зеленский 28 февраля посетил Вашингтон ради подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако перед самыми переговорами в Белом доме между ним, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом началась перепалка. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского лидера Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдываться, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта.В результате, как сообщал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.По информации The New York Times, теперь Трамп намерен обсудить с чиновниками возможные меры против Киева, в том числе и прекращение военной помощи.Как отметили в Кремле, слова Зеленского в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина в том, что открытость Москвы к урегулированию упирается в нежелание Киева.

https://ria.ru/20250303/skandal-2002776909.html

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002531912.html

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

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в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, майк уолтц