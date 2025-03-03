https://ria.ru/20250303/perepalka-2002726115.html
В Кремле прокомментировали перепалку Зеленского и Трампа
В Кремле прокомментировали перепалку Зеленского и Трампа - РИА Новости, 03.03.2025
В Кремле прокомментировали перепалку Зеленского и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентным событием перепалку президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:25:00+03:00
2025-03-03T12:25:00+03:00
2025-03-03T14:17:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002413980_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dc1007467938ddbf5124d69c739d6a98.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентным событием перепалку президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. "Достаточно беспрецедентное, скажем так, событие. Конечно, Зеленский во многом продемонстрировал, наверное, полное отсутствие дипломатических способностей как минимум. Не говоря уже о большем", - сказал Песков журналистам Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
https://ria.ru/20250303/peskov-2002725657.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002413980_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ef91153c88e526400d6054d488f73f3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали перепалку Зеленского и Трампа
Песков назвал перепалку Зеленского и Трампа беспрецедентным событием