https://ria.ru/20250303/perepalka-2002726115.html

В Кремле прокомментировали перепалку Зеленского и Трампа

В Кремле прокомментировали перепалку Зеленского и Трампа - РИА Новости, 03.03.2025

В Кремле прокомментировали перепалку Зеленского и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентным событием перепалку президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T12:25:00+03:00

2025-03-03T12:25:00+03:00

2025-03-03T14:17:00+03:00

в мире

россия

сша

владимир зеленский

дональд трамп

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002413980_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dc1007467938ddbf5124d69c739d6a98.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентным событием перепалку президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. "Достаточно беспрецедентное, скажем так, событие. Конечно, Зеленский во многом продемонстрировал, наверное, полное отсутствие дипломатических способностей как минимум. Не говоря уже о большем", - сказал Песков журналистам Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.

https://ria.ru/20250303/peskov-2002725657.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков