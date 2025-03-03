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В Кремле прокомментировали перепалку Зеленского и Трампа - РИА Новости, 03.03.2025
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12:25 03.03.2025 (обновлено: 14:17 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/perepalka-2002726115.html
В Кремле прокомментировали перепалку Зеленского и Трампа
В Кремле прокомментировали перепалку Зеленского и Трампа - РИА Новости, 03.03.2025
В Кремле прокомментировали перепалку Зеленского и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентным событием перепалку президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:25:00+03:00
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в мире
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентным событием перепалку президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. "Достаточно беспрецедентное, скажем так, событие. Конечно, Зеленский во многом продемонстрировал, наверное, полное отсутствие дипломатических способностей как минимум. Не говоря уже о большем", - сказал Песков журналистам Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
https://ria.ru/20250303/peskov-2002725657.html
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в мире, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали перепалку Зеленского и Трампа

Песков назвал перепалку Зеленского и Трампа беспрецедентным событием

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентным событием перепалку президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
"Достаточно беспрецедентное, скажем так, событие. Конечно, Зеленский во многом продемонстрировал, наверное, полное отсутствие дипломатических способностей как минимум. Не говоря уже о большем", - сказал Песков журналистам
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Путин ознакомился с содержанием встречи Трампа и Зеленского, заявил Песков
12:24
 
В миреРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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