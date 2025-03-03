https://ria.ru/20250303/paskha-2002640944.html

В Госдуме призвали сделать дополнительные выходные в честь Пасхи

В Госдуме призвали сделать дополнительные выходные в честь Пасхи - РИА Новости, 03.03.2025

В Госдуме призвали сделать дополнительные выходные в честь Пасхи

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП) направил обращения главам всех регионов России с просьбой сделать дополнительные выходные дни в честь Пасхи и дня Святой... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T01:09:00+03:00

2025-03-03T01:09:00+03:00

2025-03-03T01:09:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП) направил обращения главам всех регионов России с просьбой сделать дополнительные выходные дни в честь Пасхи и дня Святой Троицы, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю важным рассмотреть возможность установления в вашем регионе дополнительных праздничных дней: Пасхи и дня Святой Троицы, а выходной день перенести на следующий за праздником день…Прошу вас рассмотреть эту инициативу и информировать меня о принятых решениях в Государственную Думу", - сказано в документе. По мнению Гусева, такое решение будет способствовать поддержке православных христиан, закреплению исторических и духовных традиций, которые отражены в Конституции России, подчёркиванию значения православия, как одной из основ формирования многоконфессионального и многонационального общества России, а также укреплению института семьи и традиционных ценностей, особенно если выходной день будет перенесён на следующий за праздником день. Он отметил, что на государственном уровне православие уже нашло своё признание, так как Рождество Христово, 7 января, является официальным праздником, и согласно действующему законодательству, власти регионов могут устанавливать дополнительные религиозные праздничные дни. Также Гусев подчеркнул, что в некоторых регионах уже есть религиозные выходные: в четырёх субъектах отмечают только мусульманские праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам, ещё в четырёх — православную Радоницу, а в республике Крым дополнительными выходными стали Пасха, Троица, Ураза-байрам и Курбан-байрам, что подчёркивает важность традиционных религий для жителей. "Почему бы не сделать то же самое для Пасхи и Троицы? Как решили в Крыму. Давайте признаем наконец главные христианские праздники государственными и сделаем выходной на следующий за ними день", - рассказал депутат Госдумы РИА Новости. По его словам, это необходимо для того, чтобы люди могли провести время с близкими, не отвлекаясь на работу. "Это не просто выходные, а возможность укрепить традиции, поддержать семьи и дать людям время для духовного отдыха. Тем более, наш президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал — православие и Россия неразделимы. И наша вера на протяжении всей истории играла значимую роль в жизни государства и народа", - заключил он.

https://ria.ru/20250207/paskha-1998023944.html

https://ria.ru/20241002/paskha-1975799356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, госдума рф, религиозные праздники, религия, праздники, общество