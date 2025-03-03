Рейтинг@Mail.ru
Папа римский перенес два эпизода острой дыхательной недостаточности - РИА Новости, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:04 03.03.2025 (обновлено: 21:24 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/papa-2002850369.html
Папа римский перенес два эпизода острой дыхательной недостаточности
Папа римский перенес два эпизода острой дыхательной недостаточности - РИА Новости, 03.03.2025
Папа римский перенес два эпизода острой дыхательной недостаточности
У папы Римского Франциска, проходящего лечение от пневмонии, в понедельник произошло два эпизода острой дыхательной недостаточности, возобновлена неинвазивная... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T21:04:00+03:00
2025-03-03T21:24:00+03:00
папа римский
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893355621_0:15:3069:1741_1920x0_80_0_0_b0cbf30c633bfc0119d4fcb6e778a029.jpg
ВАТИКАН, 3 мар - РИА Новости. У папы Римского Франциска, проходящего лечение от пневмонии, в понедельник произошло два эпизода острой дыхательной недостаточности, возобновлена неинвазивная искусственная вентиляция легких, сообщила служба печати Святого престола."Сегодня у папы зафиксировано два эпизода острой дыхательной недостаточности, вызванных значительным скоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом", - говорится в сообщении.В связи с этим врачи провели понтифику две бронхоскопии "с необходимостью аспирации обильного секрета"."Во второй половине дня была возобновлена ​​неинвазивная искусственная вентиляция легких", - сообщила ватиканская пресс-служба.Папа остается в сознании, сохраняет ориентацию в пространстве и отвечает на действия медиков.Прогноз по состоянию понтифика остается сдержанным, говорится в сообщении.В пятницу вечером ватиканская пресс-служба сообщила, что у Франциска в больнице произошел бронхиальный спазм с эпизодом рвоты, начата неинвазивная искусственная вентиляция легких, то есть для дыхания стала применяться маска. За выходные состояние Франциска стабилизировалось, в вентиляции легких он нуждаться перестал. Отсутствие температуры говорило об отсутствии воспалительных процессов в его организме. Ватиканские источники сообщили, что кризис с дыханием был преодолен.Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.Ранее Ватикан сообщал об улучшении состояния папы, но подчеркивал, что для изменения медицинского прогноза необходимо еще несколько дней стабильности. Клиническая картина показывала положительную динамику на протяжении нескольких дней.
https://ria.ru/20250225/vatikan-2001432638.html
https://ria.ru/20250224/frantsisk-1857009309.html
https://ria.ru/20250222/vatikan-2001043743.html
ватикан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893355621_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ec613b1a87d72005910d9e76fd4dee82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
папа римский, в мире, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан
Папа Римский, В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ватикан
Папа римский перенес два эпизода острой дыхательной недостаточности

Папа римский Франциск перенес два эпизода острой дыхательной недостаточности

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Папа Римский Франциск . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАТИКАН, 3 мар - РИА Новости. У папы Римского Франциска, проходящего лечение от пневмонии, в понедельник произошло два эпизода острой дыхательной недостаточности, возобновлена неинвазивная искусственная вентиляция легких, сообщила служба печати Святого престола.
"Сегодня у папы зафиксировано два эпизода острой дыхательной недостаточности, вызванных значительным скоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом", - говорится в сообщении.
Молебен за здоровье госпитализированного папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
В Ватикане прошел молебен за здоровье папы Франциска
25 февраля, 10:31
В связи с этим врачи провели понтифику две бронхоскопии "с необходимостью аспирации обильного секрета".
"Во второй половине дня была возобновлена ​​неинвазивная искусственная вентиляция легких", - сообщила ватиканская пресс-служба.
Папа остается в сознании, сохраняет ориентацию в пространстве и отвечает на действия медиков.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Биография Папы Римского Франциска
24 февраля, 10:10
Прогноз по состоянию понтифика остается сдержанным, говорится в сообщении.
В пятницу вечером ватиканская пресс-служба сообщила, что у Франциска в больнице произошел бронхиальный спазм с эпизодом рвоты, начата неинвазивная искусственная вентиляция легких, то есть для дыхания стала применяться маска. За выходные состояние Франциска стабилизировалось, в вентиляции легких он нуждаться перестал. Отсутствие температуры говорило об отсутствии воспалительных процессов в его организме. Ватиканские источники сообщили, что кризис с дыханием был преодолен.
Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.
Ранее Ватикан сообщал об улучшении состояния папы, но подчеркивал, что для изменения медицинского прогноза необходимо еще несколько дней стабильности. Клиническая картина показывала положительную динамику на протяжении нескольких дней.
Прелаты в Ватикане - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Госпитализированный с пневмонией папа римский перенес респираторный приступ
22 февраля, 21:28
 
Папа РимскийВ миреФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Ватикан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала