https://ria.ru/20250303/papa-2002850369.html

Папа римский перенес два эпизода острой дыхательной недостаточности

Папа римский перенес два эпизода острой дыхательной недостаточности - РИА Новости, 03.03.2025

Папа римский перенес два эпизода острой дыхательной недостаточности

У папы Римского Франциска, проходящего лечение от пневмонии, в понедельник произошло два эпизода острой дыхательной недостаточности, возобновлена неинвазивная... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T21:04:00+03:00

2025-03-03T21:04:00+03:00

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папа римский

в мире

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

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ВАТИКАН, 3 мар - РИА Новости. У папы Римского Франциска, проходящего лечение от пневмонии, в понедельник произошло два эпизода острой дыхательной недостаточности, возобновлена неинвазивная искусственная вентиляция легких, сообщила служба печати Святого престола."Сегодня у папы зафиксировано два эпизода острой дыхательной недостаточности, вызванных значительным скоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом", - говорится в сообщении.В связи с этим врачи провели понтифику две бронхоскопии "с необходимостью аспирации обильного секрета"."Во второй половине дня была возобновлена ​​неинвазивная искусственная вентиляция легких", - сообщила ватиканская пресс-служба.Папа остается в сознании, сохраняет ориентацию в пространстве и отвечает на действия медиков.Прогноз по состоянию понтифика остается сдержанным, говорится в сообщении.В пятницу вечером ватиканская пресс-служба сообщила, что у Франциска в больнице произошел бронхиальный спазм с эпизодом рвоты, начата неинвазивная искусственная вентиляция легких, то есть для дыхания стала применяться маска. За выходные состояние Франциска стабилизировалось, в вентиляции легких он нуждаться перестал. Отсутствие температуры говорило об отсутствии воспалительных процессов в его организме. Ватиканские источники сообщили, что кризис с дыханием был преодолен.Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.Ранее Ватикан сообщал об улучшении состояния папы, но подчеркивал, что для изменения медицинского прогноза необходимо еще несколько дней стабильности. Клиническая картина показывала положительную динамику на протяжении нескольких дней.

https://ria.ru/20250225/vatikan-2001432638.html

https://ria.ru/20250224/frantsisk-1857009309.html

https://ria.ru/20250222/vatikan-2001043743.html

ватикан

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папа римский, в мире, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан