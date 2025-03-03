Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, будет ли выгодно взять отпуск в марте - РИА Новости, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:26 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/otpusk-2002646223.html
Эксперт рассказала, будет ли выгодно взять отпуск в марте
Эксперт рассказала, будет ли выгодно взять отпуск в марте - РИА Новости, 03.03.2025
Эксперт рассказала, будет ли выгодно взять отпуск в марте
Март будет не самым выгодным месяцем для отпуска в этом году, но и не самым плохим вариантом, рассказала РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T03:26:00+03:00
2025-03-03T03:26:00+03:00
общество
headhunter
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132432/00/1324320042_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_aabd178ae80a366ceafeaa83d93f7887.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Март будет не самым выгодным месяцем для отпуска в этом году, но и не самым плохим вариантом, рассказала РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова. "Если вы хотите получить больше денег за отпуск, стоит выбирать месяцы с максимальным количеством рабочих дней. Март в этом плане — не самый выгодный, но и не самый плохой вариант. Если же для вас важнее продолжительность отдыха или другие личные обстоятельства, март может стать хорошим компромиссом", - сказала Владимирова. Эксперт объяснила, что, несмотря на перенос праздничного дня с 8 марта на 13 июня, выходных дней в марте не стало меньше, чем в другие годы. В этом месяце будет 21 рабочий день и 10 выходных. Это делает март достаточно сбалансированным месяцем, но не самым выгодным для отпуска По словам Владимировой, размер отпускных выплат рассчитывается из среднего дневного заработка, умноженного на количество дней отдыха. Чем больше выходных и праздничных дней в месяце, тем меньше будут отпускные. Это связано с тем, что в такие месяцы меньше рабочих дней, это снижает средний дневной заработок.
https://ria.ru/20250224/vykhodnoy-2001188746.html
https://ria.ru/20241120/otpusk-1984727709.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132432/00/1324320042_65:0:2288:1667_1920x0_80_0_0_73c9a8ed60d9de0edeea9b84f149aa1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, headhunter
Общество, HeadHunter
Эксперт рассказала, будет ли выгодно взять отпуск в марте

Юрист Владимирова: март будет не самым выгодным месяцем для отпуска

© Fotolia / NicoElNinoТуристы в аэропорту
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Fotolia / NicoElNino
Туристы в аэропорту. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Март будет не самым выгодным месяцем для отпуска в этом году, но и не самым плохим вариантом, рассказала РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова.
"Если вы хотите получить больше денег за отпуск, стоит выбирать месяцы с максимальным количеством рабочих дней. Март в этом плане — не самый выгодный, но и не самый плохой вариант. Если же для вас важнее продолжительность отдыха или другие личные обстоятельства, март может стать хорошим компромиссом", - сказала Владимирова.
Продажа цветов накануне 8 марта - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Россиянам объяснили, почему на 8 марта не будет трех выходных
24 февраля, 02:21
Эксперт объяснила, что, несмотря на перенос праздничного дня с 8 марта на 13 июня, выходных дней в марте не стало меньше, чем в другие годы. В этом месяце будет 21 рабочий день и 10 выходных. Это делает март достаточно сбалансированным месяцем, но не самым выгодным для отпуска
По словам Владимировой, размер отпускных выплат рассчитывается из среднего дневного заработка, умноженного на количество дней отдыха. Чем больше выходных и праздничных дней в месяце, тем меньше будут отпускные. Это связано с тем, что в такие месяцы меньше рабочих дней, это снижает средний дневной заработок.
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Назван самый невыгодный месяц для отпуска в 2025 году
20 ноября 2024, 02:21
 
ОбществоHeadHunter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала