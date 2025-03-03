https://ria.ru/20250303/otpusk-2002646223.html

Эксперт рассказала, будет ли выгодно взять отпуск в марте

Эксперт рассказала, будет ли выгодно взять отпуск в марте - РИА Новости, 03.03.2025

Эксперт рассказала, будет ли выгодно взять отпуск в марте

Март будет не самым выгодным месяцем для отпуска в этом году, но и не самым плохим вариантом, рассказала РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T03:26:00+03:00

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2025-03-03T03:26:00+03:00

общество

headhunter

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Март будет не самым выгодным месяцем для отпуска в этом году, но и не самым плохим вариантом, рассказала РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова. "Если вы хотите получить больше денег за отпуск, стоит выбирать месяцы с максимальным количеством рабочих дней. Март в этом плане — не самый выгодный, но и не самый плохой вариант. Если же для вас важнее продолжительность отдыха или другие личные обстоятельства, март может стать хорошим компромиссом", - сказала Владимирова. Эксперт объяснила, что, несмотря на перенос праздничного дня с 8 марта на 13 июня, выходных дней в марте не стало меньше, чем в другие годы. В этом месяце будет 21 рабочий день и 10 выходных. Это делает март достаточно сбалансированным месяцем, но не самым выгодным для отпуска По словам Владимировой, размер отпускных выплат рассчитывается из среднего дневного заработка, умноженного на количество дней отдыха. Чем больше выходных и праздничных дней в месяце, тем меньше будут отпускные. Это связано с тем, что в такие месяцы меньше рабочих дней, это снижает средний дневной заработок.

https://ria.ru/20250224/vykhodnoy-2001188746.html

https://ria.ru/20241120/otpusk-1984727709.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, headhunter