https://ria.ru/20250303/otchim-2002689305.html

В Перми задержали отчима мальчика, попавшего в окровавленном виде на камеру

В Перми задержали отчима мальчика, попавшего в окровавленном виде на камеру - РИА Новости, 03.03.2025

В Перми задержали отчима мальчика, попавшего в окровавленном виде на камеру

В Перми задержали отчима ребенка, который в окровавленном виде попал на камеру наблюдения, сообщило региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T10:31:00+03:00

2025-03-03T10:31:00+03:00

2025-03-03T14:59:00+03:00

происшествия

пермь

россия

свердловский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 3 мар — РИА Новости. В Перми задержали отчима ребенка, который в окровавленном виде попал на камеру наблюдения, сообщило региональное управление Следственного комитета. "В Перми следователями СК России по факту истязания малолетнего возбуждено уголовное дело (пункт "г" части 2 статьи 117 Уголовного кодекса Российской Федерации). Местонахождение мужчины установлено, он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", — говорится в релизе. Накануне в местных СМИ и соцсетях появились фото и видео, на которых ребенок восьми-девяти лет бежит по улице с кровью на лице, без верхней одежды и просит о помощи прохожего. СК, полиция и прокуратура начали проверки. Как выяснили полицейские, инцидент произошел на улице Солдатова: 32-летний мужчина во время семейного конфликта толкнул пасынка, отчего тот ударился о стену. Ребенку оказали медицинскую помощь.Следователи установили, что в течение почти года мужчина систематически причинял пасынку физические и психические страдания, избивая и оскорбляя его. В ближайшее время задержанному предъявят обвинения, следователи будут ходатайствовать в суде о заключении его под стражу. На ситуацию обратил внимание председатель СК Александр Бастрыкин. Он запросил у пермских следователей доклад о ходе расследования.

https://ria.ru/20250204/otchim-1997267128.html

https://ria.ru/20250102/peterburg-1992330477.html

пермь

россия

свердловский район

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Видео с ребенком, пострадавшим во время семейного конфликта в Перми Ребенок с кровью на лице, попавший на камеры у дома в Перми, во время семейного конфликта ударился о стену после того, как его толкнул отчим, следует из предварительных данных проверки полиции в регионе. 2025-03-03T10:31 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь, россия, свердловский район, следственный комитет россии (ск рф)