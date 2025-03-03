Рейтинг@Mail.ru
В Перми задержали отчима мальчика, попавшего в окровавленном виде на камеру - РИА Новости, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 03.03.2025 (обновлено: 14:59 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/otchim-2002689305.html
В Перми задержали отчима мальчика, попавшего в окровавленном виде на камеру
В Перми задержали отчима мальчика, попавшего в окровавленном виде на камеру - РИА Новости, 03.03.2025
В Перми задержали отчима мальчика, попавшего в окровавленном виде на камеру
В Перми задержали отчима ребенка, который в окровавленном виде попал на камеру наблюдения, сообщило региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T10:31:00+03:00
2025-03-03T14:59:00+03:00
происшествия
пермь
россия
свердловский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002605808_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3060ae2b695327158bc4b2096369a557.jpg
ПЕРМЬ, 3 мар — РИА Новости. В Перми задержали отчима ребенка, который в окровавленном виде попал на камеру наблюдения, сообщило региональное управление Следственного комитета. "В Перми следователями СК России по факту истязания малолетнего возбуждено уголовное дело (пункт "г" части 2 статьи 117 Уголовного кодекса Российской Федерации). Местонахождение мужчины установлено, он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", — говорится в релизе. Накануне в местных СМИ и соцсетях появились фото и видео, на которых ребенок восьми-девяти лет бежит по улице с кровью на лице, без верхней одежды и просит о помощи прохожего. СК, полиция и прокуратура начали проверки. Как выяснили полицейские, инцидент произошел на улице Солдатова: 32-летний мужчина во время семейного конфликта толкнул пасынка, отчего тот ударился о стену. Ребенку оказали медицинскую помощь.Следователи установили, что в течение почти года мужчина систематически причинял пасынку физические и психические страдания, избивая и оскорбляя его. В ближайшее время задержанному предъявят обвинения, следователи будут ходатайствовать в суде о заключении его под стражу. На ситуацию обратил внимание председатель СК Александр Бастрыкин. Он запросил у пермских следователей доклад о ходе расследования.
https://ria.ru/20250204/otchim-1997267128.html
https://ria.ru/20250102/peterburg-1992330477.html
пермь
россия
свердловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Видео с ребенком, пострадавшим во время семейного конфликта в Перми
Ребенок с кровью на лице, попавший на камеры у дома в Перми, во время семейного конфликта ударился о стену после того, как его толкнул отчим, следует из предварительных данных проверки полиции в регионе.
2025-03-03T10:31
true
PT1M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002605808_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_92a698bf8cf48ab9c3aae46921738670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермь, россия, свердловский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Свердловский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми задержали отчима мальчика, попавшего в окровавленном виде на камеру

СК: в Перми задержали отчима мальчика, попавшего в окровавленном виде на камеру

Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 3 мар — РИА Новости. В Перми задержали отчима ребенка, который в окровавленном виде попал на камеру наблюдения, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Перми следователями СК России по факту истязания малолетнего возбуждено уголовное дело (пункт "г" части 2 статьи 117 Уголовного кодекса Российской Федерации). Местонахождение мужчины установлено, он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", — говорится в релизе.
Кадр видео допроса отчима потерявшегося мальчика в Калининграде - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Отчим убитого под Калининградом мальчика сломал ключицу его сестре
4 февраля, 11:36
Накануне в местных СМИ и соцсетях появились фото и видео, на которых ребенок восьми-девяти лет бежит по улице с кровью на лице, без верхней одежды и просит о помощи прохожего.
СК, полиция и прокуратура начали проверки. Как выяснили полицейские, инцидент произошел на улице Солдатова: 32-летний мужчина во время семейного конфликта толкнул пасынка, отчего тот ударился о стену. Ребенку оказали медицинскую помощь.
Следователи установили, что в течение почти года мужчина систематически причинял пасынку физические и психические страдания, избивая и оскорбляя его.
В ближайшее время задержанному предъявят обвинения, следователи будут ходатайствовать в суде о заключении его под стражу.
На ситуацию обратил внимание председатель СК Александр Бастрыкин. Он запросил у пермских следователей доклад о ходе расследования.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
В Петербурге женщина убила своего ребенка и покончила с собой
2 января, 16:35
 
ПроисшествияПермьРоссияСвердловский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала