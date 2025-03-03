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ВС России продвигаются на правом берегу Оскола возле Двуречной
ВС России продвигаются на правом берегу Оскола возле Двуречной - РИА Новости, 03.03.2025
ВС России продвигаются на правом берегу Оскола возле Двуречной
ВС РФ продвигаются на правом берегу реки Оскол возле Двуречной, но ВСУ пытаются контратаковать и подтягивать резервы, сообщил РИА Новости глава российской... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T19:12:00+03:00
2025-03-03T19:12:00+03:00
2025-03-03T19:12:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. ВС РФ продвигаются на правом берегу реки Оскол возле Двуречной, но ВСУ пытаются контратаковать и подтягивать резервы, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Наши войска, конечно, продвигаются, в том числе и на правом берегу Оскола около поселка Двуречная, тем не менее, враг пытается подтягивать новые резервы и контратаковать", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20250303/moskalkova-2002801257.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Россия
ВС России продвигаются на правом берегу Оскола возле Двуречной
Ганчев: ВС России продвигаются на правом берегу реки Оскол в Харьковской области