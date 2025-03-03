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ВС России продвигаются на правом берегу Оскола возле Двуречной - РИА Новости, 03.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/oskol-2002834795.html
ВС России продвигаются на правом берегу Оскола возле Двуречной
ВС России продвигаются на правом берегу Оскола возле Двуречной - РИА Новости, 03.03.2025
ВС России продвигаются на правом берегу Оскола возле Двуречной
ВС РФ продвигаются на правом берегу реки Оскол возле Двуречной, но ВСУ пытаются контратаковать и подтягивать резервы, сообщил РИА Новости глава российской... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T19:12:00+03:00
2025-03-03T19:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. ВС РФ продвигаются на правом берегу реки Оскол возле Двуречной, но ВСУ пытаются контратаковать и подтягивать резервы, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Наши войска, конечно, продвигаются, в том числе и на правом берегу Оскола около поселка Двуречная, тем не менее, враг пытается подтягивать новые резервы и контратаковать", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20250303/moskalkova-2002801257.html
харьковская область
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вооруженные силы рф, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Россия
ВС России продвигаются на правом берегу Оскола возле Двуречной

Ганчев: ВС России продвигаются на правом берегу реки Оскол в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАвтомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Автомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Автомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. ВС РФ продвигаются на правом берегу реки Оскол возле Двуречной, но ВСУ пытаются контратаковать и подтягивать резервы, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Наши войска, конечно, продвигаются, в том числе и на правом берегу Оскола около поселка Двуречная, тем не менее, враг пытается подтягивать новые резервы и контратаковать", - сказал Ганчев.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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