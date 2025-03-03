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Эдриан Броди получил "Оскар" за лучшую мужскую роль" - РИА Новости, 03.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:25 03.03.2025 (обновлено: 11:50 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/oskar-2002652507.html
Эдриан Броди получил "Оскар" за лучшую мужскую роль"
Эдриан Броди получил "Оскар" за лучшую мужскую роль" - РИА Новости, 03.03.2025
Эдриан Броди получил "Оскар" за лучшую мужскую роль"
Американский актер Эдриен Броуди получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Бруталист", свидетельствует трансляция церемонии награждения. РИА Новости, 03.03.2025
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культура
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Американский актер Эдриен Броуди получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Бруталист", свидетельствует трансляция церемонии награждения.Помимо Броуди за статуэтку в этой номинации также боролись Тимоти Шаламе за роль в фильме "Боб Дилан: Никому не известный", Колман Доминго, сыгравший в кинокартине "Синг-Синг", Рэйф Файнс за роль в "Конклаве" и Себастиан Стэн за исполнение роли президента США Дональда Трампа в молодости в фильме "Ученик".
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культура, эдриан броди, дональд трамп, боб дилан (роберт циммерман), сша, рэйф файнс
Культура, Эдриан Броди, Дональд Трамп, Боб Дилан (Роберт Циммерман), США, Рэйф Файнс, Культура
Эдриан Броди получил "Оскар" за лучшую мужскую роль"

Эдриан Броди получил Оскар за лучшую мужскую роль в фильме Бруталист

© AP Photo / Jordan StraussЭдриан Броди на церемонии награждения
Эдриан Броди на церемонии награждения - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Jordan Strauss
Эдриан Броди на церемонии награждения
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Американский актер Эдриен Броуди получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Бруталист", свидетельствует трансляция церемонии награждения.
Помимо Броуди за статуэтку в этой номинации также боролись Тимоти Шаламе за роль в фильме "Боб Дилан: Никому не известный", Колман Доминго, сыгравший в кинокартине "Синг-Синг", Рэйф Файнс за роль в "Конклаве" и Себастиан Стэн за исполнение роли президента США Дональда Трампа в молодости в фильме "Ученик".
Статуэтки Оскара - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Российские/советские фильмы - лауреаты и номинанты премии "Оскар"
Вчера, 00:22
 
КультураКультураЭдриан БродиДональд ТрампБоб Дилан (Роберт Циммерман)СШАРэйф Файнс
 
 
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