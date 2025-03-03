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Эдриан Броди получил "Оскар" за лучшую мужскую роль"
Эдриан Броди получил "Оскар" за лучшую мужскую роль" - РИА Новости, 03.03.2025
Эдриан Броди получил "Оскар" за лучшую мужскую роль"
Американский актер Эдриен Броуди получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Бруталист", свидетельствует трансляция церемонии награждения. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T06:25:00+03:00
2025-03-03T06:25:00+03:00
2025-03-03T11:50:00+03:00
культура
эдриан броди
дональд трамп
боб дилан (роберт циммерман)
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рэйф файнс
культура
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Американский актер Эдриен Броуди получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Бруталист", свидетельствует трансляция церемонии награждения.Помимо Броуди за статуэтку в этой номинации также боролись Тимоти Шаламе за роль в фильме "Боб Дилан: Никому не известный", Колман Доминго, сыгравший в кинокартине "Синг-Синг", Рэйф Файнс за роль в "Конклаве" и Себастиан Стэн за исполнение роли президента США Дональда Трампа в молодости в фильме "Ученик".
https://ria.ru/20250302/oskar-2002289079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, эдриан броди, дональд трамп, боб дилан (роберт циммерман), сша, рэйф файнс
Культура, Эдриан Броди, Дональд Трамп, Боб Дилан (Роберт Циммерман), США, Рэйф Файнс, Культура
Эдриан Броди получил "Оскар" за лучшую мужскую роль"
Эдриан Броди получил Оскар за лучшую мужскую роль в фильме Бруталист