https://ria.ru/20250303/oskar-2002652507.html

Эдриан Броди получил "Оскар" за лучшую мужскую роль"

Эдриан Броди получил "Оскар" за лучшую мужскую роль" - РИА Новости, 03.03.2025

Эдриан Броди получил "Оскар" за лучшую мужскую роль"

Американский актер Эдриен Броуди получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Бруталист", свидетельствует трансляция церемонии награждения. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T06:25:00+03:00

2025-03-03T06:25:00+03:00

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культура

эдриан броди

дональд трамп

боб дилан (роберт циммерман)

сша

рэйф файнс

культура

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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Американский актер Эдриен Броуди получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Бруталист", свидетельствует трансляция церемонии награждения.Помимо Броуди за статуэтку в этой номинации также боролись Тимоти Шаламе за роль в фильме "Боб Дилан: Никому не известный", Колман Доминго, сыгравший в кинокартине "Синг-Синг", Рэйф Файнс за роль в "Конклаве" и Себастиан Стэн за исполнение роли президента США Дональда Трампа в молодости в фильме "Ученик".

https://ria.ru/20250302/oskar-2002289079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

культура, эдриан броди, дональд трамп, боб дилан (роберт циммерман), сша, рэйф файнс