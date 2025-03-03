https://ria.ru/20250303/obstrel-2002718673.html

ВСУ ударили по многоквартирным домам в Новой Каховке

ВСУ ударили по многоквартирным домам в Новой Каховке - РИА Новости, 03.03.2025

ВСУ ударили по многоквартирным домам в Новой Каховке

Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, повреждены два многоквартирных дома, сообщил глава администрации Новокаховского городского РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T11:54:00+03:00

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2025-03-03T11:54:00+03:00

херсонская область

днепр (город)

россия

виталий гура

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, повреждены два многоквартирных дома, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Виталий Гура в Telegram-канале. Новая Каховка находится на левом берегу Днепра в 15-километровой прифронтовой зоне. "Киевский режим ударил по городскому округу Новая Каховка. В результате артиллерийского обстрела повреждены два многоквартирных двухэтажных дома (выбито 20 окон, повреждены стены, пороги, кровля дома)", - написал Гура. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250303/gorlovka-2002678939.html

https://ria.ru/20250301/obstrel-2002472953.html

херсонская область

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Варвара Скокшина

херсонская область , днепр (город), россия, виталий гура, происшествия