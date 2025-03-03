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ВСУ ударили по многоквартирным домам в Новой Каховке - РИА Новости, 03.03.2025
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11:54 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/obstrel-2002718673.html
ВСУ ударили по многоквартирным домам в Новой Каховке
ВСУ ударили по многоквартирным домам в Новой Каховке - РИА Новости, 03.03.2025
ВСУ ударили по многоквартирным домам в Новой Каховке
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, повреждены два многоквартирных дома, сообщил глава администрации Новокаховского городского РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T11:54:00+03:00
2025-03-03T11:54:00+03:00
херсонская область
днепр (город)
россия
виталий гура
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, повреждены два многоквартирных дома, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Виталий Гура в Telegram-канале. Новая Каховка находится на левом берегу Днепра в 15-километровой прифронтовой зоне. "Киевский режим ударил по городскому округу Новая Каховка. В результате артиллерийского обстрела повреждены два многоквартирных двухэтажных дома (выбито 20 окон, повреждены стены, пороги, кровля дома)", - написал Гура. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250303/gorlovka-2002678939.html
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херсонская область , днепр (город), россия, виталий гура, происшествия
Херсонская область , Днепр (город), Россия, Виталий Гура, Происшествия
ВСУ ударили по многоквартирным домам в Новой Каховке

В Новой Каховке при ударе ВСУ повреждены два многоквартирных дома

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, повреждены два многоквартирных дома, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Виталий Гура в Telegram-канале.
Новая Каховка находится на левом берегу Днепра в 15-километровой прифронтовой зоне.
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"Киевский режим ударил по городскому округу Новая Каховка. В результате артиллерийского обстрела повреждены два многоквартирных двухэтажных дома (выбито 20 окон, повреждены стены, пороги, кровля дома)", - написал Гура.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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