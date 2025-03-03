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СМИ раскрыли личность подозреваемого в наезде на толпу в Мангейме - РИА Новости, 03.03.2025
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17:48 03.03.2025 (обновлено: 18:50 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/naezd-2002819665.html
СМИ раскрыли личность подозреваемого в наезде на толпу в Мангейме
СМИ раскрыли личность подозреваемого в наезде на толпу в Мангейме - РИА Новости, 03.03.2025
СМИ раскрыли личность подозреваемого в наезде на толпу в Мангейме
Подозреваемый в наезде на толпу в немецком городе Мангейм в федеральной земле Баден-Вюртемберг - немец, он действовал один и сейчас находится в больнице из-за... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T17:48:00+03:00
2025-03-03T18:50:00+03:00
в мире
мангейм
германия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Подозреваемый в наезде на толпу в немецком городе Мангейм в федеральной земле Баден-Вюртемберг - немец, он действовал один и сейчас находится в больнице из-за полученных травм, сообщает журнал Fokus. Издание Mannheimer Morgen со ссылкой на очевидцев ранее писало о том, что по меньшей мере один человек погиб в результате наезда автомобиля на толпу в центре Мангейма. По данным газеты Bild, погибли минимум два человека, еще 25 пострадали, при этом 15 из них получили серьезные травмы, подозреваемый в наезде задержан. Правоохранители сообщали о проведении операции и просили жителей избегать посещения центра города. "Сообщается, что речь идет о немце, который действовал один, он находится в больнице с травмами", - говорится в публикации журнала.Позднее Fokus сообщил со ссылкой на данные от правоохранителей, что подозреваемому 40 лет, он живет в соседней федеральной земле Рейнланд-Пфальц.Полиция ранее подтвердила задержание подозреваемого в наезде. По их данным, в результате инцидента погиб только один человек.За последнее время в Германии произошло несколько наездов автомобилей на пешеходов, эти случаи получили большой резонанс.Утром 13 февраля во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль протаранил колонну протестующих в Мюнхене, его водитель, 24-летний гражданин Афганистана, был задержан. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что, вероятно, это был теракт. Сообщалось о 39 пострадавших, включая двух позднее скончавшихся.Вечером 20 декабря 2024 года автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф сообщал, что в результате нападения погибли шесть человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.
https://ria.ru/20250215/myunkhen-1999618282.html
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в мире, мангейм, германия, маркус зедер
В мире, Мангейм, Германия, Маркус Зедер
СМИ раскрыли личность подозреваемого в наезде на толпу в Мангейме

Fokus: подозреваемым в наезде на толпу в Мангейме оказался немец, он ранен

© Getty Images / picture alliance/Boris RoesslerАвтомобиль, наехавший на толпу в Мангейме, Германия
Автомобиль, наехавший на толпу в Мангейме, Германия - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Getty Images / picture alliance/Boris Roessler
Автомобиль, наехавший на толпу в Мангейме, Германия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Подозреваемый в наезде на толпу в немецком городе Мангейм в федеральной земле Баден-Вюртемберг - немец, он действовал один и сейчас находится в больнице из-за полученных травм, сообщает журнал Fokus.
Издание Mannheimer Morgen со ссылкой на очевидцев ранее писало о том, что по меньшей мере один человек погиб в результате наезда автомобиля на толпу в центре Мангейма. По данным газеты Bild, погибли минимум два человека, еще 25 пострадали, при этом 15 из них получили серьезные травмы, подозреваемый в наезде задержан. Правоохранители сообщали о проведении операции и просили жителей избегать посещения центра города.
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"Сообщается, что речь идет о немце, который действовал один, он находится в больнице с травмами", - говорится в публикации журнала.
Позднее Fokus сообщил со ссылкой на данные от правоохранителей, что подозреваемому 40 лет, он живет в соседней федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
Полиция ранее подтвердила задержание подозреваемого в наезде. По их данным, в результате инцидента погиб только один человек.
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За последнее время в Германии произошло несколько наездов автомобилей на пешеходов, эти случаи получили большой резонанс.
Утром 13 февраля во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль протаранил колонну протестующих в Мюнхене, его водитель, 24-летний гражданин Афганистана, был задержан. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что, вероятно, это был теракт. Сообщалось о 39 пострадавших, включая двух позднее скончавшихся.
Вечером 20 декабря 2024 года автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф сообщал, что в результате нападения погибли шесть человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.
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