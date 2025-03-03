https://ria.ru/20250303/naezd-2002779759.html

При наезде автомобиля на толпу в Германии пострадали несколько человек

При наезде автомобиля на толпу в Германии пострадали несколько человек - РИА Новости, 03.03.2025

При наезде автомобиля на толпу в Германии пострадали несколько человек

Несколько человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в Мангейме, их состояние оценивается как тяжелое, сообщает газета Bild. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T15:40:00+03:00

2025-03-03T15:40:00+03:00

2025-03-03T17:04:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Несколько человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в Мангейме, их состояние оценивается как тяжелое, сообщает газета Bild."Несколько человек... получили тяжелые ранения", - говорится в публикации.Издание Mannheimer Morgen со ссылкой на очевидцев ранее информировало о том, что по меньшей мере один человек погиб в результате наезда автомобиля на толпу в центре немецкого города Мангейм. Местные правоохранители сообщают о проведении операции и просят жителей избегать посещения центра города.По данным Bild, водитель автомобиля уже задержан.

https://ria.ru/20250219/peterburg-2000258105.html

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мангейм

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, мангейм