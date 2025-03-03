https://ria.ru/20250303/naezd-2002779759.html
При наезде автомобиля на толпу в Германии пострадали несколько человек
При наезде автомобиля на толпу в Германии пострадали несколько человек - РИА Новости, 03.03.2025
При наезде автомобиля на толпу в Германии пострадали несколько человек
Несколько человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в Мангейме, их состояние оценивается как тяжелое, сообщает газета Bild. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T15:40:00+03:00
2025-03-03T15:40:00+03:00
2025-03-03T17:04:00+03:00
в мире
германия
мангейм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002801402_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f7eec706c85f99ed0f65fb66fe2f8873.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Несколько человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в Мангейме, их состояние оценивается как тяжелое, сообщает газета Bild."Несколько человек... получили тяжелые ранения", - говорится в публикации.Издание Mannheimer Morgen со ссылкой на очевидцев ранее информировало о том, что по меньшей мере один человек погиб в результате наезда автомобиля на толпу в центре немецкого города Мангейм. Местные правоохранители сообщают о проведении операции и просят жителей избегать посещения центра города.По данным Bild, водитель автомобиля уже задержан.
https://ria.ru/20250219/peterburg-2000258105.html
германия
мангейм
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002801402_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_343c7f909f76e716befeaa5ada2b069b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, мангейм
В мире, Германия, Мангейм
При наезде автомобиля на толпу в Германии пострадали несколько человек
Пострадавшие при наезде авто на толпу в Мангейме находятся в тяжелом состоянии