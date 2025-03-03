https://ria.ru/20250303/moskva-2003190848.html

В Москве изготовили 48 газорегуляторных пунктов

В Москве изготовили 48 газорегуляторных пунктов - РИА Новости, 05.03.2025

В Москве изготовили 48 газорегуляторных пунктов

В 2024 году на собственном производстве АО "Мосгаз" изготовили 48 газорегуляторных пунктов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-03T17:41:00+03:00

2025-03-03T17:41:00+03:00

2025-03-05T13:37:00+03:00

экономика

городское хозяйство москвы

мосгаз

москва

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В 2024 году на собственном производстве АО "Мосгаз" изготовили 48 газорегуляторных пунктов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сорок восемь газорегуляторных пунктов изготовили на собственном производстве АО "Мосгаз" в прошлом году. Это оборудование отвечает за понижение давления газа до определенных параметров и поддержание его значений в заданных пределах. Производимые в столице газорегуляторные пункты экологичны, бесшумны и долговечны", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на собственном производстве АО "Мосгаз" организован полный цикл создания газорегуляторных пунктов – от проектирования и 3D-моделирования до выпуска готовой продукции. "Все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами. Параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской АО "Мосгаз", позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством", - подчеркивается в сообщении.

https://realty.ria.ru/20250303/tysjachi-2002796143.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, городское хозяйство москвы, мосгаз, москва