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В Москве изготовили 48 газорегуляторных пунктов - РИА Новости, 05.03.2025
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17:41 03.03.2025 (обновлено: 13:37 05.03.2025)
https://ria.ru/20250303/moskva-2003190848.html
В Москве изготовили 48 газорегуляторных пунктов
В Москве изготовили 48 газорегуляторных пунктов - РИА Новости, 05.03.2025
В Москве изготовили 48 газорегуляторных пунктов
В 2024 году на собственном производстве АО "Мосгаз" изготовили 48 газорегуляторных пунктов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-03T17:41:00+03:00
2025-03-05T13:37:00+03:00
экономика
городское хозяйство москвы
мосгаз
москва
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В 2024 году на собственном производстве АО "Мосгаз" изготовили 48 газорегуляторных пунктов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сорок восемь газорегуляторных пунктов изготовили на собственном производстве АО "Мосгаз" в прошлом году. Это оборудование отвечает за понижение давления газа до определенных параметров и поддержание его значений в заданных пределах. Производимые в столице газорегуляторные пункты экологичны, бесшумны и долговечны", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на собственном производстве АО "Мосгаз" организован полный цикл создания газорегуляторных пунктов – от проектирования и 3D-моделирования до выпуска готовой продукции. "Все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами. Параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской АО "Мосгаз", позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством", - подчеркивается в сообщении.
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экономика, городское хозяйство москвы, мосгаз, москва
Экономика, Городское хозяйство Москвы, Мосгаз, Москва
В Москве изготовили 48 газорегуляторных пунктов

"Мосгаз" в 2024 году изготовил 48 газорегуляторных пунктов

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramПочти 50 газорегуляторных пунктов изготовили на производстве АО "Мосгаз" в 2024 году
Почти 50 газорегуляторных пунктов изготовили на производстве АО Мосгаз в 2024 году - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Почти 50 газорегуляторных пунктов изготовили на производстве АО "Мосгаз" в 2024 году
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В 2024 году на собственном производстве АО "Мосгаз" изготовили 48 газорегуляторных пунктов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сорок восемь газорегуляторных пунктов изготовили на собственном производстве АО "Мосгаз" в прошлом году. Это оборудование отвечает за понижение давления газа до определенных параметров и поддержание его значений в заданных пределах. Производимые в столице газорегуляторные пункты экологичны, бесшумны и долговечны", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что на собственном производстве АО "Мосгаз" организован полный цикл создания газорегуляторных пунктов – от проектирования и 3D-моделирования до выпуска готовой продукции.
"Все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами. Параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской АО "Мосгаз", позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством", - подчеркивается в сообщении.
 
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