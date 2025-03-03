https://ria.ru/20250303/moskva-2003190848.html
В Москве изготовили 48 газорегуляторных пунктов
В Москве изготовили 48 газорегуляторных пунктов - РИА Новости, 05.03.2025
В Москве изготовили 48 газорегуляторных пунктов
В 2024 году на собственном производстве АО "Мосгаз" изготовили 48 газорегуляторных пунктов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-03T17:41:00+03:00
2025-03-03T17:41:00+03:00
2025-03-05T13:37:00+03:00
экономика
городское хозяйство москвы
мосгаз
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В 2024 году на собственном производстве АО "Мосгаз" изготовили 48 газорегуляторных пунктов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сорок восемь газорегуляторных пунктов изготовили на собственном производстве АО "Мосгаз" в прошлом году. Это оборудование отвечает за понижение давления газа до определенных параметров и поддержание его значений в заданных пределах. Производимые в столице газорегуляторные пункты экологичны, бесшумны и долговечны", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на собственном производстве АО "Мосгаз" организован полный цикл создания газорегуляторных пунктов – от проектирования и 3D-моделирования до выпуска готовой продукции. "Все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами. Параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской АО "Мосгаз", позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством", - подчеркивается в сообщении.
https://realty.ria.ru/20250303/tysjachi-2002796143.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, городское хозяйство москвы, мосгаз, москва
Экономика, Городское хозяйство Москвы, Мосгаз, Москва
В Москве изготовили 48 газорегуляторных пунктов
"Мосгаз" в 2024 году изготовил 48 газорегуляторных пунктов
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В 2024 году на собственном производстве АО "Мосгаз" изготовили 48 газорегуляторных пунктов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сорок восемь газорегуляторных пунктов изготовили на собственном производстве АО "Мосгаз" в прошлом году. Это оборудование отвечает за понижение давления газа до определенных параметров и поддержание его значений в заданных пределах. Производимые в столице газорегуляторные пункты экологичны, бесшумны и долговечны", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на собственном производстве АО "Мосгаз
" организован полный цикл создания газорегуляторных пунктов – от проектирования и 3D-моделирования до выпуска готовой продукции.
"Все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами. Параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской АО "Мосгаз", позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством", - подчеркивается в сообщении.