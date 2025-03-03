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Площадь пожара в центре Москвы составляет 100 квадратов
Площадь пожара в центре Москвы составляет 100 квадратов - РИА Новости, 03.03.2025
Площадь пожара в центре Москвы составляет 100 квадратов
Площадь возгорания на кровле административного здания на Спартаковской площади в центре Москвы составляет 100 "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T21:49:00+03:00
2025-03-03T21:49:00+03:00
2025-03-03T21:49:00+03:00
происшествия
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пожар
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Площадь возгорания на кровле административного здания на Спартаковской площади в центре Москвы составляет 100 "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее в Telegram-канале столичного главка МЧС сообщалось, что на Спартаковской площади загорелась кровля двухэтажного административного здания. "Возгорание произошло на кровле двухэтажного административного здания на Спартаковской площади. Предварительная площадь пожара 100 квадратных метров. К тушению привлечено порядка 80 человек и 24 единицы техники. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении. Позже в пресс-службе ведомства сообщили о локализации пожара.
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Тушение пожара в двухэтажном административном здании на Спартаковской площади
Кровля двухэтажного административного здания загорелась на Спартаковской площади в центре Москвы, сообщают в МЧС. Там добавили, что площадь возгорания составляет 100 "квадратов".
2025-03-03T21:49
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар
Площадь пожара в центре Москвы составляет 100 квадратов
Площадь пожара на кровле здания в центре Москвы составляет 100 квадратов