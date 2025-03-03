https://ria.ru/20250303/moskva-2002853950.html

Площадь пожара в центре Москвы составляет 100 квадратов

Площадь пожара в центре Москвы составляет 100 квадратов - РИА Новости, 03.03.2025

Площадь пожара в центре Москвы составляет 100 квадратов

Площадь возгорания на кровле административного здания на Спартаковской площади в центре Москвы составляет 100 "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T21:49:00+03:00

2025-03-03T21:49:00+03:00

2025-03-03T21:49:00+03:00

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002852867_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4f8b50829fb3a737a870df0d94b374e1.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Площадь возгорания на кровле административного здания на Спартаковской площади в центре Москвы составляет 100 "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее в Telegram-канале столичного главка МЧС сообщалось, что на Спартаковской площади загорелась кровля двухэтажного административного здания. "Возгорание произошло на кровле двухэтажного административного здания на Спартаковской площади. Предварительная площадь пожара 100 квадратных метров. К тушению привлечено порядка 80 человек и 24 единицы техники. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении. Позже в пресс-службе ведомства сообщили о локализации пожара.

https://ria.ru/20250303/pozhar-2002840523.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара в двухэтажном административном здании на Спартаковской площади Кровля двухэтажного административного здания загорелась на Спартаковской площади в центре Москвы, сообщают в МЧС. Там добавили, что площадь возгорания составляет 100 "квадратов". 2025-03-03T21:49 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар