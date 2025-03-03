Рейтинг@Mail.ru
Площадь пожара в центре Москвы составляет 100 квадратов - РИА Новости, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:49 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/moskva-2002853950.html
Площадь пожара в центре Москвы составляет 100 квадратов
Площадь пожара в центре Москвы составляет 100 квадратов - РИА Новости, 03.03.2025
Площадь пожара в центре Москвы составляет 100 квадратов
Площадь возгорания на кровле административного здания на Спартаковской площади в центре Москвы составляет 100 "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T21:49:00+03:00
2025-03-03T21:49:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002852867_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4f8b50829fb3a737a870df0d94b374e1.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Площадь возгорания на кровле административного здания на Спартаковской площади в центре Москвы составляет 100 "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее в Telegram-канале столичного главка МЧС сообщалось, что на Спартаковской площади загорелась кровля двухэтажного административного здания. "Возгорание произошло на кровле двухэтажного административного здания на Спартаковской площади. Предварительная площадь пожара 100 квадратных метров. К тушению привлечено порядка 80 человек и 24 единицы техники. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении. Позже в пресс-службе ведомства сообщили о локализации пожара.
https://ria.ru/20250303/pozhar-2002840523.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Тушение пожара в двухэтажном административном здании на Спартаковской площади
Кровля двухэтажного административного здания загорелась на Спартаковской площади в центре Москвы, сообщают в МЧС. Там добавили, что площадь возгорания составляет 100 "квадратов".
2025-03-03T21:49
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002852867_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f4b12d446917705a2b00e68095579477.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар
Площадь пожара в центре Москвы составляет 100 квадратов

Площадь пожара на кровле здания в центре Москвы составляет 100 квадратов

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Площадь возгорания на кровле административного здания на Спартаковской площади в центре Москвы составляет 100 "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее в Telegram-канале столичного главка МЧС сообщалось, что на Спартаковской площади загорелась кровля двухэтажного административного здания.
"Возгорание произошло на кровле двухэтажного административного здания на Спартаковской площади. Предварительная площадь пожара 100 квадратных метров. К тушению привлечено порядка 80 человек и 24 единицы техники. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.
Позже в пресс-службе ведомства сообщили о локализации пожара.
Ликвидация пожара на складе с пластиковой продукцией в Подмосковье. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
В Подмосковье потушили пожар на складе
Вчера, 19:42
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала