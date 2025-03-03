https://ria.ru/20250303/moskva-2002850147.html

В центре Москвы загорелась крыша здания

В центре Москвы загорелась крыша здания - РИА Новости, 03.03.2025

В центре Москвы загорелась крыша здания

Кровля двухэтажного административного здания загорелась на Спартаковской площади в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС. РИА Новости, 03.03.2025

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происшествия

москва

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Кровля двухэтажного административного здания загорелась на Спартаковской площади в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС."Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в центре Москвы. На Спартаковской площади произошло возгорание на кровле двухэтажного административного здания", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают 12 сотрудников МЧС и три единицы техники.

https://ria.ru/20250303/pozhar-2002840523.html

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Тушение пожара в двухэтажном административном здании на Спартаковской площади Кровля двухэтажного административного здания загорелась на Спартаковской площади в центре Москвы, сообщают в МЧС. Там добавили, что площадь возгорания составляет 100 "квадратов". 2025-03-03T21:01 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар