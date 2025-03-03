https://ria.ru/20250303/moskva-2002750790.html

Москва стала лидером среди крупных городов мира по пешеходной доступности

Москва стала лидером среди крупных городов мира по пешеходной доступности - РИА Новости, 03.03.2025

Москва стала лидером среди крупных городов мира по пешеходной доступности

Москва стала лидером среди городов численностью более 10 миллионов человек в рейтинге факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ по пешеходной... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T13:54:00+03:00

2025-03-03T13:54:00+03:00

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москва

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Москва стала лидером среди городов численностью более 10 миллионов человек в рейтинге факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ по пешеходной доступности основных объектов спроса, сообщил декан Евгений Михайленко. "Периодически читаю “The Economist”, и в этот раз меня особенно порадовала февральская статья на сайте с любопытным рейтингом, посвященном исследованию пешеходной доступности в 10 тысячах городах по всему миру. Опираясь на это исследование, мы с экспертами нашего факультета решили сопоставить города с численностью более 10 миллионов человек, чтобы посмотреть релевантные друг другу мегаполисы", – написал Михайленко в своем телеграм-канале. Исследование показало, что москвичам требуется 9,6 минуты, чтобы пешком дойти до основных объектов повседневного спроса: магазинов, детских садов, школ и других. При этом у жителей Лондона такой маршрут занимает 10,3 минуты, Токио — 12,3 минуты, Нью-Йорка — 20 минут, Стамбула — 30 минут. Михайленко отметил, что в районах 15-минутной доступности основных городских объектов живут 85,8% москвичей. "Это результат системной работы и социальной ответственности города. В Москве регулярно возводят объекты социальной инфраструктуры, выделяют нежилые помещения на первых этажах МКД для продуктовых и хозяйственных магазинов, развивают сферу услуг. Это отличительная особенность российской градостроительной школы и позитивное наследие советских стандартов", – сказал Михайленко. По его мнению, не стоит забывать о высоком уровне развития сферы доставки товаров и услуг. Это расширяет возможности потребителей, а в конечном счете повышает уровень жизни москвичей, заверил Михайленко.

https://realty.ria.ru/20250303/moskva-2001691513.html

https://realty.ria.ru/20250228/naberezhnye-2001670172.html

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москва