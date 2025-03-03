https://ria.ru/20250303/moskva-2002714707.html

Боевик, уничтоженный ФСБ, смотрел видео главаря международных террористов

Боевик, уничтоженный ФСБ, смотрел видео главаря международных террористов - РИА Новости, 03.03.2025

Боевик, уничтоженный ФСБ, смотрел видео главаря международных террористов

Боевик, собиравшийся устроить взрывы в Москве и Подмосковье, смотрел видеоролики главаря запрещенной в России террористической организации "Исламское движение... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T11:36:00+03:00

2025-03-03T11:36:00+03:00

2025-03-03T11:36:00+03:00

россия

московская область (подмосковье)

москва

исламское движение узбекистана

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

аль-каида

безопасность

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Боевик, собиравшийся устроить взрывы в Москве и Подмосковье, смотрел видеоролики главаря запрещенной в России террористической организации "Исламское движение Узбекистана"* Тахира Юлдашева со сценами убийств, свидетельствует переписка в телефоне ликвидированного террориста, показанная ФСБ РФ. Российская спецслужба в понедельник сообщила о ликвидации гражданина РФ, уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона, который намеревался совершить подрыв самодельных взрывных устройств в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций московского метрополитена. Впоследствии исламист планировал выехать в Афганистан и вступить в ряды международной террористической организации. "Смотрите ли вы видео Тахира Юлдашева из архива "Исламского движения Узбекистана"*?" - пишет собеседник ликвидированного боевика, свидетельствует скриншот переписки из видео ФСБ. "Конечно", - отвечает владелец телефона. Затем на экране виден начальный кадр видео, на котором боевик с закрытым лицом направляет автомат Калашникова на кого-то лежащего на земле, но человека не видно, видна только большая лужа крови. Тахир Юлдашев - радикальный исламист, основатель и лидер "Исламского движения Узбекистана"*, сотрудничавшего с "Аль-Каидой"*.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250226/fsb-2001748950.html

https://ria.ru/20250228/pokushenie-2002155975.html

россия

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Арсенал исламиста, планировавшего теракты ФСБ показала видео с арсеналом исламиста, планировавшего теракты в еврейском религиозном учреждении в Подмосковье и в столичном метро 2025-03-03T11:36 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, московская область (подмосковье), москва, исламское движение узбекистана, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), аль-каида, безопасность