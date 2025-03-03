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Боевик, уничтоженный ФСБ, смотрел видео главаря международных террористов - РИА Новости, 03.03.2025
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11:36 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/moskva-2002714707.html
Боевик, уничтоженный ФСБ, смотрел видео главаря международных террористов
Боевик, уничтоженный ФСБ, смотрел видео главаря международных террористов - РИА Новости, 03.03.2025
Боевик, уничтоженный ФСБ, смотрел видео главаря международных террористов
Боевик, собиравшийся устроить взрывы в Москве и Подмосковье, смотрел видеоролики главаря запрещенной в России террористической организации "Исламское движение... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T11:36:00+03:00
2025-03-03T11:36:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
москва
исламское движение узбекистана
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
аль-каида
безопасность
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Боевик, собиравшийся устроить взрывы в Москве и Подмосковье, смотрел видеоролики главаря запрещенной в России террористической организации "Исламское движение Узбекистана"* Тахира Юлдашева со сценами убийств, свидетельствует переписка в телефоне ликвидированного террориста, показанная ФСБ РФ. Российская спецслужба в понедельник сообщила о ликвидации гражданина РФ, уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона, который намеревался совершить подрыв самодельных взрывных устройств в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций московского метрополитена. Впоследствии исламист планировал выехать в Афганистан и вступить в ряды международной террористической организации. "Смотрите ли вы видео Тахира Юлдашева из архива "Исламского движения Узбекистана"*?" - пишет собеседник ликвидированного боевика, свидетельствует скриншот переписки из видео ФСБ. "Конечно", - отвечает владелец телефона. Затем на экране виден начальный кадр видео, на котором боевик с закрытым лицом направляет автомат Калашникова на кого-то лежащего на земле, но человека не видно, видна только большая лужа крови. Тахир Юлдашев - радикальный исламист, основатель и лидер "Исламского движения Узбекистана"*, сотрудничавшего с "Аль-Каидой"*.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250226/fsb-2001748950.html
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россия
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Арсенал исламиста, планировавшего теракты
ФСБ показала видео с арсеналом исламиста, планировавшего теракты в еврейском религиозном учреждении в Подмосковье и в столичном метро
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россия, московская область (подмосковье), москва, исламское движение узбекистана, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), аль-каида, безопасность
Россия, Московская область (Подмосковье), Москва, Исламское движение Узбекистана, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Аль-Каида, Безопасность
Боевик, уничтоженный ФСБ, смотрел видео главаря международных террористов

Уничтоженный ФСБ боевик смотрел видео главаря международных террористов Юлдашева

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Боевик, собиравшийся устроить взрывы в Москве и Подмосковье, смотрел видеоролики главаря запрещенной в России террористической организации "Исламское движение Узбекистана"* Тахира Юлдашева со сценами убийств, свидетельствует переписка в телефоне ликвидированного террориста, показанная ФСБ РФ.
Российская спецслужба в понедельник сообщила о ликвидации гражданина РФ, уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона, который намеревался совершить подрыв самодельных взрывных устройств в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций московского метрополитена. Впоследствии исламист планировал выехать в Афганистан и вступить в ряды международной террористической организации.
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"Смотрите ли вы видео Тахира Юлдашева из архива "Исламского движения Узбекистана"*?" - пишет собеседник ликвидированного боевика, свидетельствует скриншот переписки из видео ФСБ.
"Конечно", - отвечает владелец телефона.
Затем на экране виден начальный кадр видео, на котором боевик с закрытым лицом направляет автомат Калашникова на кого-то лежащего на земле, но человека не видно, видна только большая лужа крови.
Тахир Юлдашев - радикальный исламист, основатель и лидер "Исламского движения Узбекистана"*, сотрудничавшего с "Аль-Каидой"*.
*Запрещенная в России террористическая организация
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РоссияМосковская область (Подмосковье)МоскваИсламское движение УзбекистанаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Аль-КаидаБезопасность
 
 
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