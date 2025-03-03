https://ria.ru/20250303/moskva-2002680809.html
Женщину, задержанную в Москве за езду на самокате с ребенком, отпустили
Женщину, задержанную в Москве за езду на самокате с ребенком, отпустили - РИА Новости, 03.03.2025
Женщину, задержанную в Москве за езду на самокате с ребенком, отпустили
Женщину с ребенком, задержанную в Москве за езду на самокате вдвоем, отпустили домой в день задержания, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T10:06:00+03:00
2025-03-03T10:06:00+03:00
2025-03-03T10:06:00+03:00
происшествия
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ольга ярославская
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Женщину с ребенком, задержанную в Москве за езду на самокате вдвоем, отпустили домой в день задержания, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская. Ранее СМИ сообщили о том, что 27 февраля полиция остановила женщину, ехавшую на самокате вместе с ребенком. Женщина была доставлена в отделение полиции. "Все произошло в минувший четверг. Женщина нарушила правила дорожного движения, что было замечено сотрудниками полиции. При попытке остановки она оказала сопротивление, за что была задержана. Вместе с ребенком они были доставлены в отделение, где ей был выписан административный штраф по статье 5.35 за нарушение правил дорожного движения и угрозу безопасности жизни ребенка, так как она передвигалась на самокате вдвоем. Женщина осознала свою ошибку. В тот же день они благополучно вернулись домой", - рассказала Ярославская.
https://ria.ru/20240914/samokaty-1972666811.html
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происшествия, москва, ольга ярославская
Происшествия, Москва, Ольга Ярославская
Женщину, задержанную в Москве за езду на самокате с ребенком, отпустили
Женщину с ребенком, задержанную в Москве за езду на самокате вдвоем, отпустили