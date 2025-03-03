https://ria.ru/20250303/moshenniki-2002730865.html

МВД предупредило о фишинговом ресурсе, замаскированном под антивирус

МВД предупредило о фишинговом ресурсе, замаскированном под антивирус - РИА Новости, 03.03.2025

МВД предупредило о фишинговом ресурсе, замаскированном под антивирус

Обнаружен фишинговый ресурс, имитирующий проверку сайтов антивирусом "Касперский", предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T12:36:00+03:00

2025-03-03T12:36:00+03:00

2025-03-03T12:36:00+03:00

общество

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Обнаружен фишинговый ресурс, имитирующий проверку сайтов антивирусом "Касперский", предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Обнаружен мошеннический ресурс, имитирующий проверку сайта антивирусом "Касперский", чтобы притупить бдительность гражданина", - говорится в сообщении. Мошенники отправляют ссылку на данный ресурс в ходе спам рассылок. Фейковый антивирус в течение трех секунд имитирует работу, просто показывая картинку на экране. Правоохранители пояснили, что после этого разблокируется кнопка "перейти", которая ведет на потенциально опасный ресурс. Данным способом модифицировали фишинговую схему с голосованием, но, потенциально, возможно использование и в других схемах. "Естественно, у настоящих специалистов "Касперского" ресурс уже получил пометку – фишинг", - заключили в ведомстве.

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)