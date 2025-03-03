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МВД предупредило о фишинговом ресурсе, замаскированном под антивирус
МВД предупредило о фишинговом ресурсе, замаскированном под антивирус - РИА Новости, 03.03.2025
МВД предупредило о фишинговом ресурсе, замаскированном под антивирус
Обнаружен фишинговый ресурс, имитирующий проверку сайтов антивирусом "Касперский", предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:36:00+03:00
2025-03-03T12:36:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Обнаружен фишинговый ресурс, имитирующий проверку сайтов антивирусом "Касперский", предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Обнаружен мошеннический ресурс, имитирующий проверку сайта антивирусом "Касперский", чтобы притупить бдительность гражданина", - говорится в сообщении. Мошенники отправляют ссылку на данный ресурс в ходе спам рассылок. Фейковый антивирус в течение трех секунд имитирует работу, просто показывая картинку на экране. Правоохранители пояснили, что после этого разблокируется кнопка "перейти", которая ведет на потенциально опасный ресурс. Данным способом модифицировали фишинговую схему с голосованием, но, потенциально, возможно использование и в других схемах. "Естественно, у настоящих специалистов "Касперского" ресурс уже получил пометку – фишинг", - заключили в ведомстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД предупредило о фишинговом ресурсе, замаскированном под антивирус
МВД обнаружило сайт, имитирующий проверку сайтов антивирусом "Касперский"
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Обнаружен фишинговый ресурс, имитирующий проверку сайтов антивирусом "Касперский", предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Обнаружен мошеннический ресурс, имитирующий проверку сайта антивирусом "Касперский", чтобы притупить бдительность гражданина", - говорится в сообщении.
Мошенники отправляют ссылку на данный ресурс в ходе спам рассылок. Фейковый антивирус в течение трех секунд имитирует работу, просто показывая картинку на экране.
Правоохранители пояснили, что после этого разблокируется кнопка "перейти", которая ведет на потенциально опасный ресурс. Данным способом модифицировали фишинговую схему с голосованием, но, потенциально, возможно использование и в других схемах.
"Естественно, у настоящих специалистов "Касперского" ресурс уже получил пометку – фишинг", - заключили в ведомстве.