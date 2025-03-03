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Мизулина предложила обновить законодательство об оскорблениях в интернете
Мизулина предложила обновить законодательство об оскорблениях в интернете - РИА Новости, 03.03.2025
Мизулина предложила обновить законодательство об оскорблениях в интернете
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила обновить действующее законодательство, регулирующее ответственность за травлю и преследования в... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T14:18:00+03:00
2025-03-03T14:18:00+03:00
2025-03-03T14:18:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила обновить действующее законодательство, регулирующее ответственность за травлю и преследования в социальных сетях. Госдума 26 февраля одобрила доклад уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2024 год, в котором правительству РФ рекомендуется проработать вопрос о внесении изменений в законодательство в части противодействия буллингу. "Действующее законодательство действительно нужно обновлять, оно не дает возможности россиянам в полной мере получить защиту от травли и преследований в соцсетях. Через суд добиться защиты от клеветы, оскорблений, унижения чести и достоинства довольно сложно, да и не у всех есть возможность обратиться к юристам и адвокатам", - написала Мизулина в Telegram-канале. Глава лиги отметила, что нужно упрощать в суде процедуру рассмотрения дел об оскорблениях в интернете, а также "задуматься над введением административной ответственности за активный хейт в соцсетях".
https://ria.ru/20250226/shkolnitsy-2001786691.html
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общество, россия, екатерина мизулина, татьяна москалькова, лига безопасного интернета, госдума рф
Общество, Россия, Екатерина Мизулина, Татьяна Москалькова, Лига безопасного интернета, Госдума РФ
Мизулина предложила обновить законодательство об оскорблениях в интернете
Мизулина предложила обновить законодательство о наказании за травлю в соцсетях