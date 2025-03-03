Рейтинг@Mail.ru
Мизулина предложила обновить законодательство об оскорблениях в интернете - РИА Новости, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/mizulina-2002756356.html
Мизулина предложила обновить законодательство об оскорблениях в интернете
Мизулина предложила обновить законодательство об оскорблениях в интернете - РИА Новости, 03.03.2025
Мизулина предложила обновить законодательство об оскорблениях в интернете
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила обновить действующее законодательство, регулирующее ответственность за травлю и преследования в... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T14:18:00+03:00
2025-03-03T14:18:00+03:00
общество
россия
екатерина мизулина
татьяна москалькова
лига безопасного интернета
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907238051_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_ff9d1ceaa50c2ee8480138dd11088c45.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила обновить действующее законодательство, регулирующее ответственность за травлю и преследования в социальных сетях. Госдума 26 февраля одобрила доклад уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2024 год, в котором правительству РФ рекомендуется проработать вопрос о внесении изменений в законодательство в части противодействия буллингу. "Действующее законодательство действительно нужно обновлять, оно не дает возможности россиянам в полной мере получить защиту от травли и преследований в соцсетях. Через суд добиться защиты от клеветы, оскорблений, унижения чести и достоинства довольно сложно, да и не у всех есть возможность обратиться к юристам и адвокатам", - написала Мизулина в Telegram-канале. Глава лиги отметила, что нужно упрощать в суде процедуру рассмотрения дел об оскорблениях в интернете, а также "задуматься над введением административной ответственности за активный хейт в соцсетях".
https://ria.ru/20250226/shkolnitsy-2001786691.html
https://ria.ru/20250228/mizulina-2002352075.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907238051_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_001e01b7fdf2a36a6c3de2c0fed57f54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, екатерина мизулина, татьяна москалькова, лига безопасного интернета, госдума рф
Общество, Россия, Екатерина Мизулина, Татьяна Москалькова, Лига безопасного интернета, Госдума РФ
Мизулина предложила обновить законодательство об оскорблениях в интернете

Мизулина предложила обновить законодательство о наказании за травлю в соцсетях

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕкатерина Мизулина
Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Екатерина Мизулина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила обновить действующее законодательство, регулирующее ответственность за травлю и преследования в социальных сетях.
Госдума 26 февраля одобрила доклад уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2024 год, в котором правительству РФ рекомендуется проработать вопрос о внесении изменений в законодательство в части противодействия буллингу.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Мизулина обратится в СК после сообщений об избиении школьницы в Нижнекамске
26 февраля, 18:01
"Действующее законодательство действительно нужно обновлять, оно не дает возможности россиянам в полной мере получить защиту от травли и преследований в соцсетях. Через суд добиться защиты от клеветы, оскорблений, унижения чести и достоинства довольно сложно, да и не у всех есть возможность обратиться к юристам и адвокатам", - написала Мизулина в Telegram-канале.
Глава лиги отметила, что нужно упрощать в суде процедуру рассмотрения дел об оскорблениях в интернете, а также "задуматься над введением административной ответственности за активный хейт в соцсетях".
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
КВН поможет снизить подростковую преступность, считает Мизулина
28 февраля, 20:58
 
ОбществоРоссияЕкатерина МизулинаТатьяна МоскальковаЛига безопасного интернетаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала