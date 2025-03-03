Китайская сеть Mixue обогнала McDonald's по числу открытых заведений
WSJ: китайская сеть Mixue обогнала McDonald's по числу открытых заведений в мире
© Getty Images / CFOTO / Future PublishingПокупатели приобретают напитки в MIXUE Ice Cream & Tea в Ханчжоу, КНР
© Getty Images / CFOTO / Future Publishing
Покупатели приобретают напитки в MIXUE Ice Cream & Tea в Ханчжоу, КНР. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Китайская сеть Mixue, специализирующаяся на продаже дешёвых сладких напитков и мороженого, обогнала сеть ресторанов быстрого питания McDonald's по количеству открытых заведений в мире, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные исследовательской компании Technomic.
"Китайская компания представлена в Азии и Австралии. По данным исследовательской компании Technomic, по итогам прошлого года сеть насчитывала 45 тысяч магазинов, увеличила количество своих точек более чем вдвое за три года", - пишет издание. В свою очередь McDonald's насчитывает более 40 тысяч точек, как следует из отчетности сети.
Mixue была основана в 1997 году, занимается продажей прохладительных напитков и мороженого, стоимость которых составляет около 6 юаней (0,83 доллара). Как указывает WSJ, стремительное расширение компании объясняется простотой ее ярко-красных магазинов, а также коротким и очень сладким меню, которое включает в себя фирменный рожок мороженого, вариации "баббл-чая" (напитка на чайной основе) и лимонада.
По словам аналитика исследовательской компании Gavekal Dragonomics Эрнан Цуй (Ernan Cui), которую цитирует газета, компания популярна в небольших городах, на которых она сосредоточила свое расширение. "Люди ищут более экономичные продукты", - добавила она.
В понедельник Mixue провела первичное публичное размещение акций (IPO), стоимость размещения составила 202,5 гонконгских доллара за акцию. По итогам первого дня торгов стоимость акции подскочила на 43% - до 290 гонконгских долларов.