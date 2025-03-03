https://ria.ru/20250303/minpromtorg-2002663570.html
Минпромторг ответил на вопрос о снятии пошлин, введенных в ответ на санкции
Минпромторг ответил на вопрос о снятии пошлин, введенных в ответ на санкции - РИА Новости, 03.03.2025
Минпромторг ответил на вопрос о снятии пошлин, введенных в ответ на санкции
Минпромторг РФ в настоящее время не прорабатывает снятие пошлин, которые были введены в ответ на санкции недружественных стран, сообщили журналистам в... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T09:30:00+03:00
2025-03-03T09:30:00+03:00
2025-03-03T09:30:00+03:00
экономика
россия
максим решетников
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ в настоящее время не прорабатывает снятие пошлин, которые были введены в ответ на санкции недружественных стран, сообщили журналистам в ведомстве. "В настоящее время Минпромторгом России не ведется работа по проработке снятия пошлин, введенных в ответ на санкции недружественных стран. Вся дискуссия вокруг отмены пошлин на отдельные группы товаров преждевременна", - говорится в сообщении. Ранее газета "Известия" сообщила, что Минпромторг готов снизить импортные пошлины на косметику и бытовую химию, если недружественные страны снимут санкции против экспортеров из РФ. Решения по возвращению иностранных брендов будут приниматься с учетом интересов как российского бизнеса, так и потребителей, а требования к западным компаниям будут иные, говорил министр экономического развития РФ Максим Решетников. А президент Владимир Путин, рассуждая о возможности возвращения в Россию иностранных компаний, заявил, что нужно внимательно отнестись к этому, чтобы не утратить приобретенный потенциал.
https://ria.ru/20250302/kanada-2002629986.html
https://ria.ru/20250227/tramp-2002048571.html
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экономика, россия, максим решетников, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Максим Решетников, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг ответил на вопрос о снятии пошлин, введенных в ответ на санкции
Минпромторг не прорабатывает снятие пошлин, которые ввели в ответ на санкции