https://ria.ru/20250303/minpromtorg-2002663570.html

Минпромторг ответил на вопрос о снятии пошлин, введенных в ответ на санкции

Минпромторг ответил на вопрос о снятии пошлин, введенных в ответ на санкции - РИА Новости, 03.03.2025

Минпромторг ответил на вопрос о снятии пошлин, введенных в ответ на санкции

Минпромторг РФ в настоящее время не прорабатывает снятие пошлин, которые были введены в ответ на санкции недружественных стран, сообщили журналистам в... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T09:30:00+03:00

2025-03-03T09:30:00+03:00

2025-03-03T09:30:00+03:00

экономика

россия

максим решетников

владимир путин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/43337/03/433370382_0:110:768:542_1920x0_80_0_0_49e8c2591358c70ce173936fef058c31.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ в настоящее время не прорабатывает снятие пошлин, которые были введены в ответ на санкции недружественных стран, сообщили журналистам в ведомстве. "В настоящее время Минпромторгом России не ведется работа по проработке снятия пошлин, введенных в ответ на санкции недружественных стран. Вся дискуссия вокруг отмены пошлин на отдельные группы товаров преждевременна", - говорится в сообщении. Ранее газета "Известия" сообщила, что Минпромторг готов снизить импортные пошлины на косметику и бытовую химию, если недружественные страны снимут санкции против экспортеров из РФ. Решения по возвращению иностранных брендов будут приниматься с учетом интересов как российского бизнеса, так и потребителей, а требования к западным компаниям будут иные, говорил министр экономического развития РФ Максим Решетников. А президент Владимир Путин, рассуждая о возможности возвращения в Россию иностранных компаний, заявил, что нужно внимательно отнестись к этому, чтобы не утратить приобретенный потенциал.

https://ria.ru/20250302/kanada-2002629986.html

https://ria.ru/20250227/tramp-2002048571.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, максим решетников, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)