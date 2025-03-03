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ВС России нанесли поражение ВСУ в районах 14 сел в Курской области
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах 14 сел в Курской области - РИА Новости, 03.03.2025
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах 14 сел в Курской области
Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение силам ВСУ в районах 14 населенных пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T14:12:00+03:00
2025-03-03T14:12:00+03:00
2025-03-03T14:12:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение силам ВСУ в районах 14 населенных пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Олешня, Рубанщина, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Викторовка, Горналь, Дмитрюков, Зазулевка, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Локня, Меловой, Николаевка, Черкасская Конопелька, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Новенькое и Юнаковка Сумской области.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах 14 сел в Курской области
Минобороны: бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ у 14 сел в Курской области