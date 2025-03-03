https://ria.ru/20250303/migrant-2002761746.html

В Калужской области мигрант ударил 15-летнего подростка

В Калужской области мигрант ударил 15-летнего подростка - РИА Новости, 03.03.2025

В Калужской области мигрант ударил 15-летнего подростка

Семнадцатилетний мигрант в Калужской области помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей после того, как сильно ударил... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T14:32:00+03:00

2025-03-03T14:32:00+03:00

2025-03-03T14:32:00+03:00

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Семнадцатилетний мигрант в Калужской области помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей после того, как сильно ударил 15-летнего мальчика в лицо, сообщают СУСК России по региону и областная прокуратура. "Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего мигранта… По версии следствия, 11 февраля 2025 года на одной из улиц города Балабаново подозреваемый в ходе личного конфликта с 15-летним местным жителем нанес ему кулаком удар в лицо, причинив телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести", - говорится в сообщении следственного управления. По данным СУСК, дело возбуждено по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью). "Решением Боровского районного суда Калужской области подросток помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Калужской области", - информирует областная прокуратура. Сообщается также, что прокуратурой района проводится проверка на предмет исполнения требований миграционного законодательства уполномоченными должностными лицами. Прокуратура намерена выяснить, обеспечен ли на территории надлежащий контроль за иностранными гражданами. Причины конфликта подростков официально не оглашаются. В Telegram-канал калужского блогера Евгения Серкина сообщается, что у пострадавшего мальчика сотрясение мозга, контузия глаза, перелом кости под глазом. Мальчик рассказал каналу, что оппонент ударил его чем-то тяжелым.

https://ria.ru/20250303/izbil--2002737332.html

https://ria.ru/20250228/podmoskove-2002114525.html

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происшествия, россия, калужская область, балабаново