https://ria.ru/20250303/mid-2002828824.html

Россия запретила въезд девяти гражданам Японии

Россия запретила въезд девяти гражданам Японии - РИА Новости, 03.03.2025

Россия запретила въезд девяти гражданам Японии

Россия бессрочно запретила въезд девяти гражданам Японии, включая министра иностранных дел Такэси Ивая, сообщил МИД. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T18:36:00+03:00

2025-03-03T18:36:00+03:00

2025-03-03T19:52:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Россия бессрочно запретила въезд девяти гражданам Японии, включая министра иностранных дел Такэси Ивая, сообщил МИД."В рамках ответных мер на продолжающиеся так называемые санкционные действия официального Токио в отношении нашей страны в связи со специальной военной операцией принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию следующих японских граждан", — говорится в материале.Уточняется, что в этот список вошли:

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россия

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2025

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россия, япония, в мире, такэси ивая, jica