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Россия запретила въезд девяти гражданам Японии - РИА Новости, 03.03.2025
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18:36 03.03.2025 (обновлено: 19:52 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/mid-2002828824.html
Россия запретила въезд девяти гражданам Японии
Россия запретила въезд девяти гражданам Японии - РИА Новости, 03.03.2025
Россия запретила въезд девяти гражданам Японии
Россия бессрочно запретила въезд девяти гражданам Японии, включая министра иностранных дел Такэси Ивая, сообщил МИД. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T18:36:00+03:00
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такэси ивая
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Россия бессрочно запретила въезд девяти гражданам Японии, включая министра иностранных дел Такэси Ивая, сообщил МИД."В рамках ответных мер на продолжающиеся так называемые санкционные действия официального Токио в отношении нашей страны в связи со специальной военной операцией принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию следующих японских граждан", — говорится в материале.Уточняется, что в этот список вошли:
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россия, япония, в мире, такэси ивая, jica
Россия, Япония, В мире, Такэси Ивая, JICA
Россия запретила въезд девяти гражданам Японии

Россия бессрочно запретила въезд главе МИД Японии Такэси Ивая

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Россия бессрочно запретила въезд девяти гражданам Японии, включая министра иностранных дел Такэси Ивая, сообщил МИД.
«
"В рамках ответных мер на продолжающиеся так называемые санкционные действия официального Токио в отношении нашей страны в связи со специальной военной операцией принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию следующих японских граждан", — говорится в материале.
Уточняется, что в этот список вошли:
  • министр иностранных дел Японии Такэси Ивая;
  • посол Японии на Украине Масаси Накагомэ;
  • бывший посол Японии на Украине в 2021-2024 годах Кунинори Мацуда;
  • старший вице-президент Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сёхэй Хара;
  • глава офиса JICA на Украине Хидэки Мацунага;
  • президент IHI Corporation Хироси Идэ;
  • президент ISUZU Motors Limited Синсукэ Минами;
  • президент Prodrone Co., Ltd Сюнсукэ Тоя;
  • президент Cyberdyne, Inc. Ёсиюки Санкай.
Ёсимаса Хаяси - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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РоссияЯпонияВ миреТакэси ИваяJICA
 
 
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