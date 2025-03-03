Россия запретила въезд девяти гражданам Японии
Россия бессрочно запретила въезд главе МИД Японии Такэси Ивая
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Россия бессрочно запретила въезд девяти гражданам Японии, включая министра иностранных дел Такэси Ивая, сообщил МИД.
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"В рамках ответных мер на продолжающиеся так называемые санкционные действия официального Токио в отношении нашей страны в связи со специальной военной операцией принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию следующих японских граждан", — говорится в материале.
Уточняется, что в этот список вошли:
- министр иностранных дел Японии Такэси Ивая;
- посол Японии на Украине Масаси Накагомэ;
- бывший посол Японии на Украине в 2021-2024 годах Кунинори Мацуда;
- старший вице-президент Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сёхэй Хара;
- глава офиса JICA на Украине Хидэки Мацунага;
- президент IHI Corporation Хироси Идэ;
- президент ISUZU Motors Limited Синсукэ Минами;
- президент Prodrone Co., Ltd Сюнсукэ Тоя;
- президент Cyberdyne, Inc. Ёсиюки Санкай.