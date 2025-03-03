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Минздрав рассказал о запасах препарата для химиотерапии с веществом Месна - РИА Новости, 03.03.2025
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09:57 03.03.2025 (обновлено: 10:03 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/mesna-2002676907.html
Минздрав рассказал о запасах препарата для химиотерапии с веществом Месна
Минздрав рассказал о запасах препарата для химиотерапии с веществом Месна - РИА Новости, 03.03.2025
Минздрав рассказал о запасах препарата для химиотерапии с веществом Месна
Запасов препарата с действующим веществом "Месна", который применяется при химиотерапии, в России хватит на 5 месяцев, принимаются дополнительные меры, чтобы... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T09:57:00+03:00
2025-03-03T10:03:00+03:00
общество
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Запасов препарата с действующим веществом "Месна", который применяется при химиотерапии, в России хватит на 5 месяцев, принимаются дополнительные меры, чтобы обеспечить потребность системы здравоохранения в нем, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. Ранее газета "Известия" сообщила, что в больницах пациентам начали отказывать в выписке используемого при химиотерапии препарата с действующим веществом Месна, который не имеет аналогов. "По данным Аналитической витрины правительства Российской Федерации, которая позволяет осуществлять мониторинг рисков появления дефицита медицинской продукции с возможностью визуализации показателей путем сопоставления между собой данных из различных источников, обеспеченность лекарственным препаратом с МНН Месна составляет: по Российской Федерации – 5,3 месяца; в медицинских организациях – 3,4 месяца; в аптечных организациях – 17,9 месяца", - говорится в сообщении. В случае если лекарственный препарат отсутствует в конкретной медицинской организации, он может быть перераспределен, уточнили в пресс-службе. В министерстве также отметили, что в январе 2025 года от ООО "Оптовая медицинская компания" поступили документы на получение разрешения на временное обращение серии (партии) лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием "Месна", не зарегистрированного в России. Указанное обращение будет рассмотрено на ближайшем заседании межведомственной комиссии по определению дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов, и в случае положительного решения ввезенный объем позволит обеспечить потребность в препарате системы здравоохранения РФ на срок более 1 года, пояснили в пресс-службе. Препарат Месна также включен в дорожную карту по локализации производства на территории Российской Федерации, находящуюся на исполнение в Минпромторге России, добавили в пресс-службе. По информации ФГУП "Московский эндокринный завод" в настоящее время ведется подготовка к регистрации указанного лекарственного препарата, а производство его запланировано на 2027 год, подчеркнули в Минздраве.
https://ria.ru/20230711/nauka-1883339373.html
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общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Общество, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минздрав рассказал о запасах препарата для химиотерапии с веществом Месна

Минздрав: запасов препарата с веществом Месна хватит на пять месяцев

© AP Photo / Jenny KaneКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Jenny Kane
Капельница. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Запасов препарата с действующим веществом "Месна", который применяется при химиотерапии, в России хватит на 5 месяцев, принимаются дополнительные меры, чтобы обеспечить потребность системы здравоохранения в нем, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
Ранее газета "Известия" сообщила, что в больницах пациентам начали отказывать в выписке используемого при химиотерапии препарата с действующим веществом Месна, который не имеет аналогов.
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"По данным Аналитической витрины правительства Российской Федерации, которая позволяет осуществлять мониторинг рисков появления дефицита медицинской продукции с возможностью визуализации показателей путем сопоставления между собой данных из различных источников, обеспеченность лекарственным препаратом с МНН Месна составляет: по Российской Федерации – 5,3 месяца; в медицинских организациях – 3,4 месяца; в аптечных организациях – 17,9 месяца", - говорится в сообщении.
В случае если лекарственный препарат отсутствует в конкретной медицинской организации, он может быть перераспределен, уточнили в пресс-службе.
В министерстве также отметили, что в январе 2025 года от ООО "Оптовая медицинская компания" поступили документы на получение разрешения на временное обращение серии (партии) лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием "Месна", не зарегистрированного в России. Указанное обращение будет рассмотрено на ближайшем заседании межведомственной комиссии по определению дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов, и в случае положительного решения ввезенный объем позволит обеспечить потребность в препарате системы здравоохранения РФ на срок более 1 года, пояснили в пресс-службе.
Препарат Месна также включен в дорожную карту по локализации производства на территории Российской Федерации, находящуюся на исполнение в Минпромторге России, добавили в пресс-службе. По информации ФГУП "Московский эндокринный завод" в настоящее время ведется подготовка к регистрации указанного лекарственного препарата, а производство его запланировано на 2027 год, подчеркнули в Минздраве.
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