https://ria.ru/20250303/mesna-2002676907.html

Минздрав рассказал о запасах препарата для химиотерапии с веществом Месна

Минздрав рассказал о запасах препарата для химиотерапии с веществом Месна - РИА Новости, 03.03.2025

Минздрав рассказал о запасах препарата для химиотерапии с веществом Месна

Запасов препарата с действующим веществом "Месна", который применяется при химиотерапии, в России хватит на 5 месяцев, принимаются дополнительные меры, чтобы... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T09:57:00+03:00

2025-03-03T09:57:00+03:00

2025-03-03T10:03:00+03:00

общество

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Запасов препарата с действующим веществом "Месна", который применяется при химиотерапии, в России хватит на 5 месяцев, принимаются дополнительные меры, чтобы обеспечить потребность системы здравоохранения в нем, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. Ранее газета "Известия" сообщила, что в больницах пациентам начали отказывать в выписке используемого при химиотерапии препарата с действующим веществом Месна, который не имеет аналогов. "По данным Аналитической витрины правительства Российской Федерации, которая позволяет осуществлять мониторинг рисков появления дефицита медицинской продукции с возможностью визуализации показателей путем сопоставления между собой данных из различных источников, обеспеченность лекарственным препаратом с МНН Месна составляет: по Российской Федерации – 5,3 месяца; в медицинских организациях – 3,4 месяца; в аптечных организациях – 17,9 месяца", - говорится в сообщении. В случае если лекарственный препарат отсутствует в конкретной медицинской организации, он может быть перераспределен, уточнили в пресс-службе. В министерстве также отметили, что в январе 2025 года от ООО "Оптовая медицинская компания" поступили документы на получение разрешения на временное обращение серии (партии) лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием "Месна", не зарегистрированного в России. Указанное обращение будет рассмотрено на ближайшем заседании межведомственной комиссии по определению дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов, и в случае положительного решения ввезенный объем позволит обеспечить потребность в препарате системы здравоохранения РФ на срок более 1 года, пояснили в пресс-службе. Препарат Месна также включен в дорожную карту по локализации производства на территории Российской Федерации, находящуюся на исполнение в Минпромторге России, добавили в пресс-службе. По информации ФГУП "Московский эндокринный завод" в настоящее время ведется подготовка к регистрации указанного лекарственного препарата, а производство его запланировано на 2027 год, подчеркнули в Минздраве.

https://ria.ru/20230711/nauka-1883339373.html

https://ria.ru/20250227/lekarstva-1863850209.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)