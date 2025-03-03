Мерц назвал перепалку Трампа с Зеленским искусственной эскалацией
Лидер ХДС/ХСС Мерц назвал перепалку Трампа с Зеленским искусственной эскалацией
© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц высказал мнение, что перепалка президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским была "искусственной эскалацией".
"По моей оценке, это была не спонтанная реакция на протесты Зеленского, а, вероятно, искусственная эскалация на этой встрече в Овальном кабинете", - заявил Мерц в ходе пресс-конференции после заседания правления ХДС. Трансляция пресс-конференции велась в соцсети X на странице Мерца.
По словам Мерца, он был удивлен, в каком тоне проходило взаимное общение. "Но теперь в ряду событий последних недель и месяцев, включая выступление американской делегации в Мюнхене на Конференции по безопасности, есть определенная связность в том, что мы видим сейчас из Вашингтона", - добавил он.
Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Трамп пообещал объявить о чем-то грандиозном
Вчера, 16:29