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Мерц назвал перепалку Трампа с Зеленским искусственной эскалацией - РИА Новости, 03.03.2025
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16:43 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/merts-2002799294.html
Мерц назвал перепалку Трампа с Зеленским искусственной эскалацией
Мерц назвал перепалку Трампа с Зеленским искусственной эскалацией - РИА Новости, 03.03.2025
Мерц назвал перепалку Трампа с Зеленским искусственной эскалацией
Лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц высказал мнение, что... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T16:43:00+03:00
2025-03-03T16:43:00+03:00
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владимир зеленский
фридрих мерц
дональд трамп
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц высказал мнение, что перепалка президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским была "искусственной эскалацией". "По моей оценке, это была не спонтанная реакция на протесты Зеленского, а, вероятно, искусственная эскалация на этой встрече в Овальном кабинете", - заявил Мерц в ходе пресс-конференции после заседания правления ХДС. Трансляция пресс-конференции велась в соцсети X на странице Мерца. По словам Мерца, он был удивлен, в каком тоне проходило взаимное общение. "Но теперь в ряду событий последних недель и месяцев, включая выступление американской делегации в Мюнхене на Конференции по безопасности, есть определенная связность в том, что мы видим сейчас из Вашингтона", - добавил он. По поводу возможного прекращения США военных поставок Киеву Мерц заявил, что "на европейскую сторону есть огромное давление и она должна действовать быстро". Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://ria.ru/20250303/evropa-2002789662.html
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в мире, сша, мюнхен, киев, владимир зеленский, фридрих мерц, дональд трамп, хдс/хсс
В мире, США, Мюнхен, Киев, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, ХДС/ХСС
Мерц назвал перепалку Трампа с Зеленским искусственной эскалацией

Лидер ХДС/ХСС Мерц назвал перепалку Трампа с Зеленским искусственной эскалацией

© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц высказал мнение, что перепалка президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским была "искусственной эскалацией".
"По моей оценке, это была не спонтанная реакция на протесты Зеленского, а, вероятно, искусственная эскалация на этой встрече в Овальном кабинете", - заявил Мерц в ходе пресс-конференции после заседания правления ХДС. Трансляция пресс-конференции велась в соцсети X на странице Мерца.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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Вчера, 16:10
По словам Мерца, он был удивлен, в каком тоне проходило взаимное общение. "Но теперь в ряду событий последних недель и месяцев, включая выступление американской делегации в Мюнхене на Конференции по безопасности, есть определенная связность в том, что мы видим сейчас из Вашингтона", - добавил он.
По поводу возможного прекращения США военных поставок Киеву Мерц заявил, что "на европейскую сторону есть огромное давление и она должна действовать быстро".
Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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В миреСШАМюнхенКиевВладимир ЗеленскийФридрих МерцДональд ТрампХДС/ХСС
 
 
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