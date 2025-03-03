https://ria.ru/20250303/merts-2002799294.html

Мерц назвал перепалку Трампа с Зеленским искусственной эскалацией

Мерц назвал перепалку Трампа с Зеленским искусственной эскалацией - РИА Новости, 03.03.2025

Мерц назвал перепалку Трампа с Зеленским искусственной эскалацией

Лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц высказал мнение, что... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T16:43:00+03:00

2025-03-03T16:43:00+03:00

2025-03-03T16:43:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц высказал мнение, что перепалка президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским была "искусственной эскалацией". "По моей оценке, это была не спонтанная реакция на протесты Зеленского, а, вероятно, искусственная эскалация на этой встрече в Овальном кабинете", - заявил Мерц в ходе пресс-конференции после заседания правления ХДС. Трансляция пресс-конференции велась в соцсети X на странице Мерца. По словам Мерца, он был удивлен, в каком тоне проходило взаимное общение. "Но теперь в ряду событий последних недель и месяцев, включая выступление американской делегации в Мюнхене на Конференции по безопасности, есть определенная связность в том, что мы видим сейчас из Вашингтона", - добавил он. По поводу возможного прекращения США военных поставок Киеву Мерц заявил, что "на европейскую сторону есть огромное давление и она должна действовать быстро". Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250303/evropa-2002789662.html

https://ria.ru/20250303/tramp-2002795057.html

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в мире, сша, мюнхен, киев, владимир зеленский, фридрих мерц, дональд трамп, хдс/хсс