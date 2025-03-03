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Более 350 тысяч человек отметили Масленицу в парках Подмосковья на выходных - РИА Новости, 03.03.2025
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Новости Подмосковья
 
13:10 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/maslenitsa-2002741682.html
Более 350 тысяч человек отметили Масленицу в парках Подмосковья на выходных
Более 350 тысяч человек отметили Масленицу в парках Подмосковья на выходных - РИА Новости, 03.03.2025
Более 350 тысяч человек отметили Масленицу в парках Подмосковья на выходных
Более 350 тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили общеобластное мероприятие "Солнечная Масленица" в 106 парках региона за прошедшие выходные, сообщает... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T13:10:00+03:00
2025-03-03T13:10:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
масленица
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Более 350 тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили общеобластное мероприятие "Солнечная Масленица" в 106 парках региона за прошедшие выходные, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. В парках прошли народные гуляния с хороводами, театрализованными шествиями, угощением блинами (гостям раздали 95 тысяч блинов), а также традиционным сожжением чучела зимы. Например, в лесопарке Гальчино в Домодедове 1 марта провели праздник "Кибермасленица". В программе мероприятия были выступления "Киберсестриц" и группы "Полынь Folk". Завершением стало сожжение восьмиметрового арт-объекта "Киберсолнце". В парке имени Николая Островского в Ступине 2 марта гости участвовали в "блинной эстафете", шествии-балагане со скоморохами и ходулистами. Кульминацией праздника стали северное шоу "Етти" и дегустация различных видов блинов. В парке "Захарово" Одинцовского городского округа 2 марта взрослые и дети участвовали в народных играх и забавах пушкинской эпохи. Так, для маленьких гостей провели кукольное представление, а для взрослых – мастер-классы от столярной мастерской. Завершился праздник концертной программой, также в течение дня работали ярмарка и тематическая фотозона. Также общеобластное мероприятие прошло и во многих других парках.
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московская область (подмосковье), масленица
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Масленица
Более 350 тысяч человек отметили Масленицу в парках Подмосковья на выходных

Свыше 350 тысяч жителей отметили Масленицу в подмосковных парках

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкБлины на Масленицу
Блины на Масленицу - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Блины на Масленицу. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Более 350 тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили общеобластное мероприятие "Солнечная Масленица" в 106 парках региона за прошедшие выходные, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В парках прошли народные гуляния с хороводами, театрализованными шествиями, угощением блинами (гостям раздали 95 тысяч блинов), а также традиционным сожжением чучела зимы.
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Например, в лесопарке Гальчино в Домодедове 1 марта провели праздник "Кибермасленица". В программе мероприятия были выступления "Киберсестриц" и группы "Полынь Folk". Завершением стало сожжение восьмиметрового арт-объекта "Киберсолнце".
В парке имени Николая Островского в Ступине 2 марта гости участвовали в "блинной эстафете", шествии-балагане со скоморохами и ходулистами. Кульминацией праздника стали северное шоу "Етти" и дегустация различных видов блинов.
В парке "Захарово" Одинцовского городского округа 2 марта взрослые и дети участвовали в народных играх и забавах пушкинской эпохи. Так, для маленьких гостей провели кукольное представление, а для взрослых – мастер-классы от столярной мастерской. Завершился праздник концертной программой, также в течение дня работали ярмарка и тематическая фотозона.
Также общеобластное мероприятие прошло и во многих других парках.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Масленица
 
 
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