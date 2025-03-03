https://ria.ru/20250303/mangeym-2002789355.html
При наезде автомобиля на толпу в Мангейме погибли два человека
При наезде автомобиля на толпу в Мангейме погибли два человека - РИА Новости, 03.03.2025
При наезде автомобиля на толпу в Мангейме погибли два человека
При наезде автомобиля на толпу в немецком Мангейме погибли два человека, сообщила газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T16:09:00+03:00
2025-03-03T16:09:00+03:00
2025-03-03T20:33:00+03:00
мангейм
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002835702_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_db52e581e3b86a3c9c8fd20d8ef45b9d.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. При наезде автомобиля на толпу в немецком Мангейме погибли два человека, сообщила газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах."Два человека погибли, 25 пострадали, 15 из них получили тяжелые травмы", — указано в материале.Издание Mannheimer Morgen со ссылкой на очевидцев ранее сообщало, что по меньшей мере один человек погиб при наезде автомобиля на толпу в центре Мангейма. Местные правоохранители заявили о проведении операции и просят жителей избегать посещения центра города.По данным Bild, водителя автомобиля уже задержали.
https://ria.ru/20250227/terakt-2002048421.html
мангейм
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002835702_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_42e262e9ce814ed2bf99c84ca47f2bd8.jpg
Оцепление в Мангейме после того, как автомобиль въехал в толпу
Оцепление в Мангейме после того, как автомобиль въехал в толпу
2025-03-03T16:09
true
PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мангейм, в мире
При наезде автомобиля на толпу в Мангейме погибли два человека
При наезде автомобиля на толпу в Мангейме погибли два человека, 25 пострадали