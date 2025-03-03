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При наезде автомобиля на толпу в Мангейме погибли два человека - РИА Новости, 03.03.2025
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16:09 03.03.2025 (обновлено: 20:33 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/mangeym-2002789355.html
При наезде автомобиля на толпу в Мангейме погибли два человека
При наезде автомобиля на толпу в Мангейме погибли два человека - РИА Новости, 03.03.2025
При наезде автомобиля на толпу в Мангейме погибли два человека
При наезде автомобиля на толпу в немецком Мангейме погибли два человека, сообщила газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T16:09:00+03:00
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в мире
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. При наезде автомобиля на толпу в немецком Мангейме погибли два человека, сообщила газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах.&quot;Два человека погибли, 25 пострадали, 15 из них получили тяжелые травмы&quot;, — указано в материале.Издание Mannheimer Morgen со ссылкой на очевидцев ранее сообщало, что по меньшей мере один человек погиб при наезде автомобиля на толпу в центре Мангейма. Местные правоохранители заявили о проведении операции и просят жителей избегать посещения центра города.По данным Bild, водителя автомобиля уже задержали.
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Оцепление в Мангейме после того, как автомобиль въехал в толпу
Оцепление в Мангейме после того, как автомобиль въехал в толпу
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мангейм, в мире
Мангейм, В мире
При наезде автомобиля на толпу в Мангейме погибли два человека

При наезде автомобиля на толпу в Мангейме погибли два человека, 25 пострадали

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. При наезде автомобиля на толпу в немецком Мангейме погибли два человека, сообщила газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах.
«

"Два человека погибли, 25 пострадали, 15 из них получили тяжелые травмы", — указано в материале.

Издание Mannheimer Morgen со ссылкой на очевидцев ранее сообщало, что по меньшей мере один человек погиб при наезде автомобиля на толпу в центре Мангейма. Местные правоохранители заявили о проведении операции и просят жителей избегать посещения центра города.
По данным Bild, водителя автомобиля уже задержали.
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