https://ria.ru/20250303/mangeym-2002789355.html

При наезде автомобиля на толпу в Мангейме погибли два человека

При наезде автомобиля на толпу в Мангейме погибли два человека - РИА Новости, 03.03.2025

При наезде автомобиля на толпу в Мангейме погибли два человека

При наезде автомобиля на толпу в немецком Мангейме погибли два человека, сообщила газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T16:09:00+03:00

2025-03-03T16:09:00+03:00

2025-03-03T20:33:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. При наезде автомобиля на толпу в немецком Мангейме погибли два человека, сообщила газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах."Два человека погибли, 25 пострадали, 15 из них получили тяжелые травмы", — указано в материале.Издание Mannheimer Morgen со ссылкой на очевидцев ранее сообщало, что по меньшей мере один человек погиб при наезде автомобиля на толпу в центре Мангейма. Местные правоохранители заявили о проведении операции и просят жителей избегать посещения центра города.По данным Bild, водителя автомобиля уже задержали.

https://ria.ru/20250227/terakt-2002048421.html

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Оцепление в Мангейме после того, как автомобиль въехал в толпу Оцепление в Мангейме после того, как автомобиль въехал в толпу 2025-03-03T16:09 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мангейм, в мире