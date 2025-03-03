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Отца ребенка, покусанного хаски в Сочи, впервые допустили к сыну - РИА Новости, 03.03.2025
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21:23 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/malchik-2002851883.html
Отца ребенка, покусанного хаски в Сочи, впервые допустили к сыну
Отца ребенка, покусанного хаски в Сочи, впервые допустили к сыну - РИА Новости, 03.03.2025
Отца ребенка, покусанного хаски в Сочи, впервые допустили к сыну
Отец мальчика, пострадавшего в результате нападения собак в сочинском садовом товариществе Валентин Королёв рассказал РИА Новости, что его впервые после... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T21:23:00+03:00
2025-03-03T21:23:00+03:00
сочи
происшествия
краснодарский край
россия
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СОЧИ, 3 мар – РИА Новости. Отец мальчика, пострадавшего в результате нападения собак в сочинском садовом товариществе Валентин Королёв рассказал РИА Новости, что его впервые после трагедии допустили к сыну, в ближайшее время врачи могут вывести мальчика из искусственной комы. Ранее он рассказывал агентству, что ребенка санавиацией перевезли из краевой столицы Кубани в Москву, где им займутся высококвалифицированные врачи. "Сегодня я был в центре Пирогова, до сына допустили, впервые за все это время, взял за ручки его, он начал реагировать на меня сразу, он начал махать руками, я же с ним начал разговаривать, после этого врачи увидели это и сказали, его нужно выводить из искусственной комы, чтобы он мог после этого сам кушать. Сегодня был консилиум всех врачей, именно центра Пирогова, пластических, всех хирургов, нагноений никаких нет. Теперь самое главное, чтобы его вывели из искусственной комы и будут собирать лицо", - сказал Королёв. В ближайшее время состоится консилиум врачей, в рамках которого будет решаться вопрос дальнейшей методики лечения и восстановления лица, говорит собеседник агентства. По словам отца, посещать ребёнка он теперь сможет каждый день в определённое время - Королёву предоставили жильё в центре Пирогова. В Москве он находится со своим другом Русланом, который прилетел из Сочи специально и совместно с супругой организовал сбор средств. Инцидент произошел на прошлой неделе в садовом товариществе в Адлерском районе. По предварительным данным, две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, а затем вертолетом перевезли в Краснодар. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, ребенка прооперировали, его состояние тяжелое. Краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Полицейские установили владельца собак — это 48-летний местный житель. На допросе он признал вину.
https://ria.ru/20250228/rkf-2002101089.html
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сочи, происшествия, краснодарский край, россия
Сочи, Происшествия, Краснодарский край, Россия
Отца ребенка, покусанного хаски в Сочи, впервые допустили к сыну

Отца мальчика, покусанного хаски в Сочи, впервые после трагедии допустили к сыну

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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СОЧИ, 3 мар – РИА Новости. Отец мальчика, пострадавшего в результате нападения собак в сочинском садовом товариществе Валентин Королёв рассказал РИА Новости, что его впервые после трагедии допустили к сыну, в ближайшее время врачи могут вывести мальчика из искусственной комы.
Ранее он рассказывал агентству, что ребенка санавиацией перевезли из краевой столицы Кубани в Москву, где им займутся высококвалифицированные врачи.
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"Сегодня я был в центре Пирогова, до сына допустили, впервые за все это время, взял за ручки его, он начал реагировать на меня сразу, он начал махать руками, я же с ним начал разговаривать, после этого врачи увидели это и сказали, его нужно выводить из искусственной комы, чтобы он мог после этого сам кушать. Сегодня был консилиум всех врачей, именно центра Пирогова, пластических, всех хирургов, нагноений никаких нет. Теперь самое главное, чтобы его вывели из искусственной комы и будут собирать лицо", - сказал Королёв.
В ближайшее время состоится консилиум врачей, в рамках которого будет решаться вопрос дальнейшей методики лечения и восстановления лица, говорит собеседник агентства.
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По словам отца, посещать ребёнка он теперь сможет каждый день в определённое время - Королёву предоставили жильё в центре Пирогова. В Москве он находится со своим другом Русланом, который прилетел из Сочи специально и совместно с супругой организовал сбор средств.
Инцидент произошел на прошлой неделе в садовом товариществе в Адлерском районе. По предварительным данным, две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, а затем вертолетом перевезли в Краснодар. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, ребенка прооперировали, его состояние тяжелое.
Краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Полицейские установили владельца собак — это 48-летний местный житель. На допросе он признал вину.
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