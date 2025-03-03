https://ria.ru/20250303/makhinatsii-2002742434.html

Житель Якутска получил срок за махинации с земельными участками

Житель Якутска получил срок за махинации с земельными участками - РИА Новости, 03.03.2025

Житель Якутска получил срок за махинации с земельными участками

Суд приговорил жителя Якутска к 10 годам колонии за махинации с земельными участками, дачу взятки и незаконную легализацию имущества, сообщила пресс-служба СУСК РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T13:12:00+03:00

2025-03-03T13:12:00+03:00

2025-03-03T13:12:00+03:00

происшествия

россия

якутск

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЯКУТСК, 3 мар - РИА Новости. Суд приговорил жителя Якутска к 10 годам колонии за махинации с земельными участками, дачу взятки и незаконную легализацию имущества, сообщила пресс-служба СУСК России по региону. По данным ведомства, подсудимый в составе ОПГ похитил земельные участки на территории города Якутска. Он изготовил поддельные правоустанавливающие документы и при содействии государственного регистратора управления Росреестра за взятки зарегистрировал право собственности на них. Также мужчина совершил шесть незаконных сделок по купле-продаже 10 земельных участков, находящихся в собственности городского округа. Дело расследовалось по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. "а" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и п. "а" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного в результате преступления). "Следственными органами осуществлен комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Приговором суда подсудимый признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В отношении членов организованной преступной группы уголовные дела выделены в отдельное производство, сотрудник управления Росреестра ранее осужден к лишению свободы", - говорится в сообщении. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками ОЭБиПК МУ МВД России "Якутское".

https://realty.ria.ru/20250203/vladivostok-1996997197.html

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происшествия, россия, якутск, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), министерство внутренних дел рф (мвд россии)