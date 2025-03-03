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В Ливии объявили тендер на разведку нефти - РИА Новости, 03.03.2025
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23:40 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/liviya-2002863328.html
В Ливии объявили тендер на разведку нефти
В Ливии объявили тендер на разведку нефти - РИА Новости, 03.03.2025
В Ливии объявили тендер на разведку нефти
Первый за 17 лет тендер на разведку нефти объявлен в Ливии, об этом сообщил исполняющий обязанности Национальной нефтяной корпорации страны (NOC) Масуд... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T23:40:00+03:00
2025-03-03T23:40:00+03:00
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КАИР, 3 мар - РИА Новости. Первый за 17 лет тендер на разведку нефти объявлен в Ливии, об этом сообщил исполняющий обязанности Национальной нефтяной корпорации страны (NOC) Масуд Сулейман. "Рад объявить о начале нового этапа в нефтяной истории Ливии. После более чем 17-летнего перерыва объявляем о запуске тендера на разведку, приглашающего мировые нефтяные компании принять участием в нем", - сказал Сулейман в ходе выступления, которое транслировала NOC. Ранее NOC сообщала, что среднесуточная добыча нефти в Ливии в 2024 году превысила плановые показатели, достигнув отметки в более чем 1,4 миллиона баррелей в сутки. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе, наделенное полномочиями заседающим на востоке страны парламентом, базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
https://ria.ru/20250303/novak-2002841454.html
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в мире, ливия, триполи, бенгази, муаммар каддафи, халифа хафтар, оон
В мире, Ливия, Триполи, Бенгази, Муаммар Каддафи, Халифа Хафтар, ООН
В Ливии объявили тендер на разведку нефти

В Ливии объявили первый за 17 лет тендер на разведку нефти

© Фото : DennixoЛивия
Ливия - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : Dennixo
Ливия. Архивное фото
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КАИР, 3 мар - РИА Новости. Первый за 17 лет тендер на разведку нефти объявлен в Ливии, об этом сообщил исполняющий обязанности Национальной нефтяной корпорации страны (NOC) Масуд Сулейман.
"Рад объявить о начале нового этапа в нефтяной истории Ливии. После более чем 17-летнего перерыва объявляем о запуске тендера на разведку, приглашающего мировые нефтяные компании принять участием в нем", - сказал Сулейман в ходе выступления, которое транслировала NOC.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Новак поручил изучить причины снижения прокачки нефти
Вчера, 19:59
Ранее NOC сообщала, что среднесуточная добыча нефти в Ливии в 2024 году превысила плановые показатели, достигнув отметки в более чем 1,4 миллиона баррелей в сутки.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе, наделенное полномочиями заседающим на востоке страны парламентом, базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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Вчера, 21:44
 
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