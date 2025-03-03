В Ливии объявили тендер на разведку нефти
В Ливии объявили первый за 17 лет тендер на разведку нефти
Ливия. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 3 мар - РИА Новости. Первый за 17 лет тендер на разведку нефти объявлен в Ливии, об этом сообщил исполняющий обязанности Национальной нефтяной корпорации страны (NOC) Масуд Сулейман.
"Рад объявить о начале нового этапа в нефтяной истории Ливии. После более чем 17-летнего перерыва объявляем о запуске тендера на разведку, приглашающего мировые нефтяные компании принять участием в нем", - сказал Сулейман в ходе выступления, которое транслировала NOC.
Ранее NOC сообщала, что среднесуточная добыча нефти в Ливии в 2024 году превысила плановые показатели, достигнув отметки в более чем 1,4 миллиона баррелей в сутки.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе, наделенное полномочиями заседающим на востоке страны парламентом, базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
Страны ОПЕК+ нарастят добычу нефти
Вчера, 21:44