https://ria.ru/20250303/liviya-2002863328.html

В Ливии объявили тендер на разведку нефти

В Ливии объявили тендер на разведку нефти - РИА Новости, 03.03.2025

В Ливии объявили тендер на разведку нефти

Первый за 17 лет тендер на разведку нефти объявлен в Ливии, об этом сообщил исполняющий обязанности Национальной нефтяной корпорации страны (NOC) Масуд... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T23:40:00+03:00

2025-03-03T23:40:00+03:00

2025-03-03T23:40:00+03:00

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КАИР, 3 мар - РИА Новости. Первый за 17 лет тендер на разведку нефти объявлен в Ливии, об этом сообщил исполняющий обязанности Национальной нефтяной корпорации страны (NOC) Масуд Сулейман. "Рад объявить о начале нового этапа в нефтяной истории Ливии. После более чем 17-летнего перерыва объявляем о запуске тендера на разведку, приглашающего мировые нефтяные компании принять участием в нем", - сказал Сулейман в ходе выступления, которое транслировала NOC. Ранее NOC сообщала, что среднесуточная добыча нефти в Ливии в 2024 году превысила плановые показатели, достигнув отметки в более чем 1,4 миллиона баррелей в сутки. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе, наделенное полномочиями заседающим на востоке страны парламентом, базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.

https://ria.ru/20250303/novak-2002841454.html

https://ria.ru/20250303/opek-2002853598.html

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в мире, ливия, триполи, бенгази, муаммар каддафи, халифа хафтар, оон