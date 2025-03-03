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На Украине завели дело против Лепса - РИА Новости, 03.03.2025
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Шоубиз
 
17:31 03.03.2025 (обновлено: 17:32 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/leps-2002816805.html
На Украине завели дело против Лепса
На Украине завели дело против Лепса - РИА Новости, 03.03.2025
На Украине завели дело против Лепса
В Службе безопасности Украины заявили в понедельник, что заочно предъявили обвинения певцу Григорию Лепсу из-за его поддержки российской военной операции на... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T17:31:00+03:00
2025-03-03T17:32:00+03:00
в мире
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россия
григорий лепс
служба безопасности украины
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Службе безопасности Украины заявили в понедельник, что заочно предъявили обвинения певцу Григорию Лепсу из-за его поддержки российской военной операции на Украине. "СБУ заочно сообщила о подозрении Григорию Лепсу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В спецслужбе обвиняют Лепса в поддержке российской СВО, а указывают на его обещание платить российским военным по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ. "Кроме того, он неоднократно передавал…гумпомощь в виде бронежилетов, комплектов нательного белья и продуктов питания", - говорится в сообщении. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20250220/pevtsov-2000653567.html
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в мире, украина, россия, григорий лепс, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Григорий Лепс, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Шоубиз
На Украине завели дело против Лепса

СБУ завела дело против Григория Лепса

© Фото : gvlepsСкрин сторис из соцсетей Григория Лепса
Скрин сторис из соцсетей Григория Лепса - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : gvleps
Скрин сторис из соцсетей Григория Лепса. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Службе безопасности Украины заявили в понедельник, что заочно предъявили обвинения певцу Григорию Лепсу из-за его поддержки российской военной операции на Украине.
"СБУ заочно сообщила о подозрении Григорию Лепсу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
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В спецслужбе обвиняют Лепса в поддержке российской СВО, а указывают на его обещание платить российским военным по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ.
"Кроме того, он неоднократно передавал…гумпомощь в виде бронежилетов, комплектов нательного белья и продуктов питания", - говорится в сообщении.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
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ШоубизВ миреУкраинаРоссияГригорий ЛепсСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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