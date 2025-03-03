https://ria.ru/20250303/kuzbass-2002662121.html

В Кузбассе экс-глава двух городов получил срок за взятки и мошенничество

В Кузбассе экс-глава двух городов получил срок за взятки и мошенничество - РИА Новости, 03.03.2025

В Кузбассе экс-глава двух городов получил срок за взятки и мошенничество

Бывший глава Краснобродского и Полысаевского городских округов Кемеровской области получил 9 лет колонии за взятки и мошенничество, сообщает пресс-служба СУСК... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T09:17:00+03:00

2025-03-03T09:17:00+03:00

2025-03-03T09:17:00+03:00

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россия

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следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 3 мар – РИА Новости. Бывший глава Краснобродского и Полысаевского городских округов Кемеровской области получил 9 лет колонии за взятки и мошенничество, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. Как установил суд, в декабре 2022 года фигурант, будучи главой Краснобродского городского округа, получил от руководителя фирмы взятку в виде новой иномарки за создание благоприятных условий по заключению договоров аренды земельных участков. А уже на посту главы Полысаевского городского округа с августа по сентябрь 2023 года обманом получил 75 тысяч рублей и 3 тысячи долларов якобы за оказание помощи представителю той же коммерческой организации в получении лицензии на добычу полезных ископаемых в Тисульском муниципальном округе. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 11 миллионов 240 тысяч рублей и запретом занимать определённые должности сроком на 8 лет с конфискацией имущества, добытого преступным путем, в собственность государства", – сообщили в ведомстве. Судили его по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Преступная деятельность мужчины выявлена и пресечена в ходе совместной работы сотрудников СК и УФСБ региона. Уточняется, что в ходе предварительного следствия на изъятые в ходе обыска в автомобиле и квартире обвиняемого деньги (более 1,5 миллиона рублей и валюта) наложен арест. Приговор суда в законную силу не вступил. Действиям взяткодателя также дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством.

https://ria.ru/20250228/sud-2002266042.html

https://ria.ru/20250227/vzyatochnichestvo-2001849733.html

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происшествия, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)