https://ria.ru/20250303/kurskaya-2002804201.html
Хинштейн рассказал о помощи жителям Курской области, вернувшимся с Украины
Хинштейн рассказал о помощи жителям Курской области, вернувшимся с Украины - РИА Новости, 03.03.2025
Хинштейн рассказал о помощи жителям Курской области, вернувшимся с Украины
Вернувшимся с Украины в РФ жителям Курской области помогут с получением всех мер поддержки и организуют быстрое оформление всех документов, заявил врио... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T16:59:00+03:00
2025-03-03T16:59:00+03:00
2025-03-03T17:18:00+03:00
курская область
украина
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александр хинштейн
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Вернувшимся с Украины в РФ жителям Курской области помогут с получением всех мер поддержки и организуют быстрое оформление всех документов, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.Ранее в понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в Россию с Украины возвращены 33 жителя Курской области, вывезенных ВСУ. По ее словам, это произошло при поддержке Международного Комитета Красного Креста и при посредничестве Белоруссии."Поможем и с получением всех мер поддержки, включая ежемесячную выплату в 65 тысяч рублей, установленную по решению нашего президента. Школьникам предоставим возможность возобновить учебу в любом удобном формате: дополнительно закрепим за ними учителей, чтобы наверстать упущенное", - написал Хинштейн.По его словам, всех вернувшихся обеспечат одеждой, необходимыми вещами, техникой, средствами гигиены."Организуем быстрое оформление всех документов", - отметил врио губернатора.
https://ria.ru/20250303/veteran-2002766744.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, украина, россия, александр хинштейн
Курская область, Украина, Россия, Александр Хинштейн
Хинштейн рассказал о помощи жителям Курской области, вернувшимся с Украины
Жителям Курской области, вернувшимся с Украины, помогут с получением выплат