https://ria.ru/20250303/kreml-2002745532.html

Кремль не прокомментировал сообщения о переговорах по "Северному потоку"

Кремль не прокомментировал сообщения о переговорах по "Северному потоку" - РИА Новости, 03.03.2025

Кремль не прокомментировал сообщения о переговорах по "Северному потоку"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев публикации о переговорах по возобновлению работы газопровода "Северный поток 2", отметив,... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T13:23:00+03:00

2025-03-03T13:23:00+03:00

2025-03-03T13:28:00+03:00

экономика

россия

сша

германия

дмитрий песков

маттиас варниг

ричард гренелл

bild

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_0f589896aa4762ddc75b18497355d9d6.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев публикации о переговорах по возобновлению работы газопровода "Северный поток 2", отметив, что сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности. Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию сообщил, что специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о том, чтобы возобновить работу газопровода "Северный поток". "По-моему, тот, кто упоминался в этой публикации, уже опроверг это, и американцы это опровергли. Сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности. Поэтому здесь не вижу смысла что-то комментировать", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, видели ли в Кремле публикацию Bild, и как могут прокомментировать их сообщение. Ранее Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что директор оператора газопровода "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг планирует возобновить работу газопровода с помощью американских инвесторов и связаться для этого с командой президента США Дональда Трампа. По информации Financial Times, один возглавляемый инвесторами из США консорциум уже разработал проект плана сделки с "Газпромом", которая может быть заключена после снятия санкционных ограничений со стороны США. "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, и велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Кроме того, минфин США тогда же ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20241126/peskov-1985771110.html

https://ria.ru/20250303/ssha-2002613130.html

https://ria.ru/20250302/peregovory-2002628125.html

россия

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, сша, германия, дмитрий песков, маттиас варниг, ричард гренелл, bild, nord stream 2 ag, газпром, северный поток, северный поток — 2