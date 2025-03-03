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Кремль не прокомментировал сообщения о переговорах по "Северному потоку" - РИА Новости, 03.03.2025
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13:23 03.03.2025 (обновлено: 13:28 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/kreml-2002745532.html
Кремль не прокомментировал сообщения о переговорах по "Северному потоку"
Кремль не прокомментировал сообщения о переговорах по "Северному потоку" - РИА Новости, 03.03.2025
Кремль не прокомментировал сообщения о переговорах по "Северному потоку"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев публикации о переговорах по возобновлению работы газопровода "Северный поток 2", отметив,... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T13:23:00+03:00
2025-03-03T13:28:00+03:00
экономика
россия
сша
германия
дмитрий песков
маттиас варниг
ричард гренелл
bild
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев публикации о переговорах по возобновлению работы газопровода "Северный поток 2", отметив, что сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности. Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию сообщил, что специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о том, чтобы возобновить работу газопровода "Северный поток". "По-моему, тот, кто упоминался в этой публикации, уже опроверг это, и американцы это опровергли. Сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности. Поэтому здесь не вижу смысла что-то комментировать", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, видели ли в Кремле публикацию Bild, и как могут прокомментировать их сообщение. Ранее Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что директор оператора газопровода "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг планирует возобновить работу газопровода с помощью американских инвесторов и связаться для этого с командой президента США Дональда Трампа. По информации Financial Times, один возглавляемый инвесторами из США консорциум уже разработал проект плана сделки с "Газпромом", которая может быть заключена после снятия санкционных ограничений со стороны США. "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, и велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Кроме того, минфин США тогда же ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20241126/peskov-1985771110.html
https://ria.ru/20250303/ssha-2002613130.html
https://ria.ru/20250302/peregovory-2002628125.html
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экономика, россия, сша, германия, дмитрий песков, маттиас варниг, ричард гренелл, bild, nord stream 2 ag, газпром, северный поток, северный поток — 2
Экономика, Россия, США, Германия, Дмитрий Песков, Маттиас Варниг, Ричард Гренелл, Bild, Nord Stream 2 AG, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2
Кремль не прокомментировал сообщения о переговорах по "Северному потоку"

Песков оставил без комментариев сообщения о переговорах по "Северному потоку"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев публикации о переговорах по возобновлению работы газопровода "Северный поток 2", отметив, что сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности.
Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию сообщил, что специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о том, чтобы возобновить работу газопровода "Северный поток".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Песков ответил на вопрос об использовании "Севпотока" Германией
26 ноября 2024, 13:08
"По-моему, тот, кто упоминался в этой публикации, уже опроверг это, и американцы это опровергли. Сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности. Поэтому здесь не вижу смысла что-то комментировать", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, видели ли в Кремле публикацию Bild, и как могут прокомментировать их сообщение.
Ранее Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что директор оператора газопровода "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг планирует возобновить работу газопровода с помощью американских инвесторов и связаться для этого с командой президента США Дональда Трампа. По информации Financial Times, один возглавляемый инвесторами из США консорциум уже разработал проект плана сделки с "Газпромом", которая может быть заключена после снятия санкционных ограничений со стороны США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Штаты забирают "Северные потоки" себе
08:00
"Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, и велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Кроме того, минфин США тогда же ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ричард Гренелл - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Гренелл ездил в Швейцарию для переговоров по "Северному потоку", пишут СМИ
Вчера, 22:23
 
ЭкономикаРоссияСШАГерманияДмитрий ПесковМаттиас ВарнигРичард ГренеллBildNord Stream 2 AGГазпромСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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