https://ria.ru/20250303/kreml-2002727800.html
В Кремле оценили шансы Европы заставить Зеленского хотеть мира
В Кремле оценили шансы Европы заставить Зеленского хотеть мира - РИА Новости, 03.03.2025
В Кремле оценили шансы Европы заставить Зеленского хотеть мира
Если европейцы смогут заставить Владимира Зеленского хотеть мира, честь им и хвала, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:29:00+03:00
2025-03-03T12:29:00+03:00
2025-03-03T12:29:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Если европейцы смогут заставить Владимира Зеленского хотеть мира, честь им и хвала, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Премьер Великобритании Кир Стармер после неформального саммита заявил, что гарантии безопасности для Украины должны поддерживаться США. "Кто-то должен заставить Зеленского захотеть мир. Если это могут сделать европейцы - честь им и хвала", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, допускают ли в Кремле, что страны Европы могут сыграть позитивную роль в урегулировании конфликта на Украине. Встреча в Лондоне прошла после того, как президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://ria.ru/20250303/peskov-2002727371.html
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в мире, украина, лондон, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, кир стармер, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Лондон, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Кир Стармер, Мюнхенская конференция по безопасности
В Кремле оценили шансы Европы заставить Зеленского хотеть мира
Песков: если европейцы смогут заставить Зеленского хотеть мира, честь им и хвала