https://ria.ru/20250303/krasnogorsk-2002773371.html

В Красногорске хулиганы с оружием напали на мужчину

В Красногорске хулиганы с оружием напали на мужчину - РИА Новости, 03.03.2025

В Красногорске хулиганы с оружием напали на мужчину

Уголовное дело возбуждено после инцидента в Красногорске, где на местного жителя с оружием напали хулиганы, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T15:12:00+03:00

2025-03-03T15:12:00+03:00

2025-03-03T15:12:00+03:00

происшествия

красногорск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после инцидента в Красногорске, где на местного жителя с оружием напали хулиганы, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. "В Красногорске возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных в отношении местного жителя со стороны группы лиц, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия)", - говорится в сообщении. Подробности произошедшего главк сообщает со ссылкой на информацию, опубликованную "в мессенджерах", согласно которой 2 марта в продуктовом магазине в Красногорске местный житель сделал замечание агрессивной группе мужчин. "Трое фигурантов дождались, когда потерпевший выйдет из магазина, и напали на него за углом жилого дома, причинив ножевое ранение и множество телесных повреждений. К настоящему времени жизни потерпевшего ничего не угрожает. Ему своевременно оказана медицинская помощь", - отмечается в релизе.

https://ria.ru/20250303/napadenie-2002753708.html

https://ria.ru/20250228/prestupnik-2002267746.html

красногорск

россия

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происшествия, красногорск, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)