https://ria.ru/20250303/kot-2002768607.html

Во Владивостоке вернули домой кота, понимающего китайский язык

Во Владивостоке вернули домой кота, понимающего китайский язык - РИА Новости, 03.03.2025

Во Владивостоке вернули домой кота, понимающего китайский язык

Кота, понимающего китайский язык, которого несколько дней назад увезли на машине волонтеры во Владивостоке, нашли и вернули домой, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T14:55:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 3 мар – РИА Новости, Инна Эстрина. Кота, понимающего китайский язык, которого несколько дней назад увезли на машине волонтеры во Владивостоке, нашли и вернули домой, сообщил РИА Новости в понедельник работник торгового рынка Батыр, у которого живет животное. Ранее он рассказал РИА Новости о безуспешных двухдневных поисках пушистого любимца, которого во время прогулки, по словам очевидцев, увёз неизвестный на иномарке. Кот жил в комнате на рынке, поэтому его знали многие посетители. По словам Батыра, кота по имени Чульгира воспитывал китаец Ваня, торгующий на рынке чаем и фруктами. Он дал ему имя, по факту, кот только китайский и понимал. "Мы три дня искали Чульгира по всему городу, даже были на бесплатной раздаче бездомных животных. Удалось выяснить, что волонтёры передали его в другую семью, которая искала подобного уличного кота. Хотя наш и не выглядел, как бездомный: был чистый, ухоженный. Его всегда выпускали гулять, ловить мышей. Спасибо семье, у которой эти несколько дней жил наш любимец, что они вернули его. Я ездил за ним в посёлок Надеждинский, и сейчас наш любимый кот дома. Все рады, особенно китаец Ваня, который эти несколько дней просто плакал и тоже места себе не находил", - рассказал Батыр. Он также предоставил агентству видео счастливой встречи возвращенного домой кота. "Чульгира ещё ждал подарок - новая игрушка. Он её уже опробовал, понравилось", - рассказал собеседник агентства, не скрывая своей радости.

https://ria.ru/20250227/moskva-2001883909.html

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