https://ria.ru/20250303/korabli-2002650289.html

Корабли ТОФ провели стрельбы в Индийском океане

Корабли ТОФ провели стрельбы в Индийском океане - РИА Новости, 03.03.2025

Корабли ТОФ провели стрельбы в Индийском океане

Корабли Тихоокеанского флота России провели артиллерийскую стрельбу в рамках учения в Индийском океане, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T05:24:00+03:00

2025-03-03T05:24:00+03:00

2025-03-03T05:24:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота России провели артиллерийскую стрельбу в рамках учения в Индийском океане, сообщили в Минобороны РФ. "Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Резкий", "Герой России Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" провёл учение с артиллерийской стрельбой в восточной части Индийского океана", - говорится в сообщении. Отмечается, что на переходе морем экипажи кораблей ТОФ отработали задачи отражения атаки средств воздушного нападения и ведения морского боя с отрядом кораблей условного противника. "Для разведки и поиска целей в небо был поднят вертолёт Ка-27М, экипаж которого выдал целеуказания и скорректировал стрельбу. В ходе отработки задач артиллерийские расчёты в дневное и ночное время суток выполнили боевые упражнения со стрельбой из автоматических 100-мм корабельных пушек А-190 и 30-мм автоматических артустановок АК-630М", - отметили в ведомстве. Подчеркивается, что все сымитированные боевой информационной системой кораблей надводные и воздушные цели были поражены. Кроме того, корабли применили систему постановки пассивных помех и ухода от ответного ракетного удара условного противника. "После проведения учения, корветы "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" поочерёдно пополнили запасы топлива от среднего морского танкера "Печенга". Заправка выполнялась на ходу кильватерным способом в благоприятных погодных условиях", - добавили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20250207/ucheniya-1997870315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, индийский океан, тихоокеанский флот вмф россии