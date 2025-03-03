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Корабли ТОФ провели стрельбы в Индийском океане - РИА Новости, 03.03.2025
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05:24 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/korabli-2002650289.html
Корабли ТОФ провели стрельбы в Индийском океане
Корабли ТОФ провели стрельбы в Индийском океане - РИА Новости, 03.03.2025
Корабли ТОФ провели стрельбы в Индийском океане
Корабли Тихоокеанского флота России провели артиллерийскую стрельбу в рамках учения в Индийском океане, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T05:24:00+03:00
2025-03-03T05:24:00+03:00
безопасность
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индийский океан
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота России провели артиллерийскую стрельбу в рамках учения в Индийском океане, сообщили в Минобороны РФ. "Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Резкий", "Герой России Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" провёл учение с артиллерийской стрельбой в восточной части Индийского океана", - говорится в сообщении. Отмечается, что на переходе морем экипажи кораблей ТОФ отработали задачи отражения атаки средств воздушного нападения и ведения морского боя с отрядом кораблей условного противника. "Для разведки и поиска целей в небо был поднят вертолёт Ка-27М, экипаж которого выдал целеуказания и скорректировал стрельбу. В ходе отработки задач артиллерийские расчёты в дневное и ночное время суток выполнили боевые упражнения со стрельбой из автоматических 100-мм корабельных пушек А-190 и 30-мм автоматических артустановок АК-630М", - отметили в ведомстве. Подчеркивается, что все сымитированные боевой информационной системой кораблей надводные и воздушные цели были поражены. Кроме того, корабли применили систему постановки пассивных помех и ухода от ответного ракетного удара условного противника. "После проведения учения, корветы "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" поочерёдно пополнили запасы топлива от среднего морского танкера "Печенга". Заправка выполнялась на ходу кильватерным способом в благоприятных погодных условиях", - добавили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20250207/ucheniya-1997870315.html
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безопасность, россия, индийский океан, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Россия, Индийский океан, Тихоокеанский флот ВМФ России
Корабли ТОФ провели стрельбы в Индийском океане

Отряд кораблей ТОФ провел артиллерийские стрельбы в Индийском океане

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкТактическая группа надводных боевых кораблей Тихоокеанского флота
Тактическая группа надводных боевых кораблей Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Тактическая группа надводных боевых кораблей Тихоокеанского флота. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота России провели артиллерийскую стрельбу в рамках учения в Индийском океане, сообщили в Минобороны РФ.
"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Резкий", "Герой России Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" провёл учение с артиллерийской стрельбой в восточной части Индийского океана", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на переходе морем экипажи кораблей ТОФ отработали задачи отражения атаки средств воздушного нападения и ведения морского боя с отрядом кораблей условного противника.
"Для разведки и поиска целей в небо был поднят вертолёт Ка-27М, экипаж которого выдал целеуказания и скорректировал стрельбу. В ходе отработки задач артиллерийские расчёты в дневное и ночное время суток выполнили боевые упражнения со стрельбой из автоматических 100-мм корабельных пушек А-190 и 30-мм автоматических артустановок АК-630М", - отметили в ведомстве.
Подчеркивается, что все сымитированные боевой информационной системой кораблей надводные и воздушные цели были поражены.
Кроме того, корабли применили систему постановки пассивных помех и ухода от ответного ракетного удара условного противника.
"После проведения учения, корветы "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" поочерёдно пополнили запасы топлива от среднего морского танкера "Печенга". Заправка выполнялась на ходу кильватерным способом в благоприятных погодных условиях", - добавили в оборонном ведомстве.
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