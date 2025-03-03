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Роспотребнадзор предупредил россиян о раннем пробуждении клещей - РИА Новости, 03.03.2025
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01:16 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/kleschi-2002641617.html
Роспотребнадзор предупредил россиян о раннем пробуждении клещей
Роспотребнадзор предупредил россиян о раннем пробуждении клещей - РИА Новости, 03.03.2025
Роспотребнадзор предупредил россиян о раннем пробуждении клещей
Роспотребнадзор предупредил россиян о раннем пробуждении клещей из-за тёплой зимы, уже сейчас наблюдается их активность в ряде регионов, а в январе были... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T01:16:00+03:00
2025-03-03T01:16:00+03:00
общество
здоровье - общество
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республика крым
севастополь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил россиян о раннем пробуждении клещей из-за тёплой зимы, уже сейчас наблюдается их активность в ряде регионов, а в январе были единичные обращения из-за их укусов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Теплая и бесснежная зима способствует раннему пробуждению клещей: уже в январе поступали единичные обращения о случаях их присасывания в Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Крым, г. Севастополе, Ростовской области",- говорится в сообщении. Клещи становятся активными при температуре выше 10 градусов. Для средней полосы России это обычно начало апреля, тогда как в южных регионах активность клещей наблюдается уже сейчас, уточнили в пресс-службе. Окончательное "пробуждение" клещей зависит от погодных условий, и в некоторых местах они могут активизироваться в марте, пояснили в ведомстве. Одно из самых опасных заболеваний, передающихся через укусы клещей, - это клещевой вирусный энцефалит. Предотвратить его можно с помощью вакцинации, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Плановая вакцинация рекомендуется жителям эндемичных территорий в период с ноября по март, ревакцинация проводится раз в три года, отметили в пресс-службе. Для тех, кто собирается в эндемичные зоны, предусмотрена "ускоренная" схема вакцинации с двумя прививками с двухнедельным интервалом, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250226/kleschi-1749300197.html
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ставропольский край
республика крым
севастополь
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общество, здоровье - общество, ставропольский край, республика крым, севастополь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Ставропольский край, Республика Крым, Севастополь, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор предупредил россиян о раннем пробуждении клещей

Роспотребнадзор предупредил о раннем пробуждении клещей из-за теплой зимы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКлещ
Клещ - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил россиян о раннем пробуждении клещей из-за тёплой зимы, уже сейчас наблюдается их активность в ряде регионов, а в январе были единичные обращения из-за их укусов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Теплая и бесснежная зима способствует раннему пробуждению клещей: уже в январе поступали единичные обращения о случаях их присасывания в Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Крым, г. Севастополе, Ростовской области",- говорится в сообщении.
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Клещи становятся активными при температуре выше 10 градусов. Для средней полосы России это обычно начало апреля, тогда как в южных регионах активность клещей наблюдается уже сейчас, уточнили в пресс-службе.
Окончательное "пробуждение" клещей зависит от погодных условий, и в некоторых местах они могут активизироваться в марте, пояснили в ведомстве.
Одно из самых опасных заболеваний, передающихся через укусы клещей, - это клещевой вирусный энцефалит. Предотвратить его можно с помощью вакцинации, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Плановая вакцинация рекомендуется жителям эндемичных территорий в период с ноября по март, ревакцинация проводится раз в три года, отметили в пресс-службе. Для тех, кто собирается в эндемичные зоны, предусмотрена "ускоренная" схема вакцинации с двумя прививками с двухнедельным интервалом, добавили в ведомстве.
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