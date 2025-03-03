https://ria.ru/20250303/kitaj-2002661270.html

Китай может ввести дополнительные тарифы на американские товары

Китай может ввести дополнительные тарифы на американские товары - РИА Новости, 03.03.2025

Китай может ввести дополнительные тарифы на американские товары

Пекин рассматривает возможность введения дополнительных тарифов на американские сельскохозяйственные и продовольственные товары в качестве ответных мер, пишет... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T09:05:00+03:00

2025-03-03T09:05:00+03:00

2025-03-03T09:05:00+03:00

экономика

сша

китай

пекин

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ПЕКИН, 3 мар - РИА Новости. Пекин рассматривает возможность введения дополнительных тарифов на американские сельскохозяйственные и продовольственные товары в качестве ответных мер, пишет китайская государственная газета Global Times со ссылкой на источники. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести с 4 марта дополнительный 10-процентный тариф на товары из Китая. Как пишет издание со ссылкой на источник, Пекин изучает и разрабатывает соответствующие контрмеры в ответ на угрозу США ввести дополнительные 10-процентные тарифы. Контрмеры, как заявил источник, скорее всего, будут включать как тарифы, так и ряд других мер, сельскохозяйственные и продовольственные товары США, "скорее всего, будут включены в список". Ранее в министерстве коммерции КНР на фоне планов Вашингтона ввести дополнительные тарифы в отношении китайских товаров заявили, что Пекин примет все необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов. В китайском ведомстве отмечали, что Китай надеется на то, что США не будут "усугублять ошибку новой ошибкой" и как можно скорее вернутся на правильный путь разрешения разногласий посредством равноправного диалога. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Китай, в свою очередь, 10 февраля ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также в размере 10% на ряд других американских товаров. Как заявил ранее РИА Новости заместитель директора Международного института маркетинговых исследований при министерстве коммерции КНР Бай Мин, новый раунд торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира "уже начался".

https://ria.ru/20250211/sanktsii-1998480894.html

https://ria.ru/20250301/kitaj-2002410332.html

https://ria.ru/20250204/ssha-1997308935.html

сша

китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, китай, пекин, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады