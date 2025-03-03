Китай может ввести дополнительные тарифы на американские товары
Global Times: Китай может ввести тарифы на продовольственные товары из США
© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 мар - РИА Новости. Пекин рассматривает возможность введения дополнительных тарифов на американские сельскохозяйственные и продовольственные товары в качестве ответных мер, пишет китайская государственная газета Global Times со ссылкой на источники.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести с 4 марта дополнительный 10-процентный тариф на товары из Китая.
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Как пишет издание со ссылкой на источник, Пекин изучает и разрабатывает соответствующие контрмеры в ответ на угрозу США ввести дополнительные 10-процентные тарифы. Контрмеры, как заявил источник, скорее всего, будут включать как тарифы, так и ряд других мер, сельскохозяйственные и продовольственные товары США, "скорее всего, будут включены в список".
Ранее в министерстве коммерции КНР на фоне планов Вашингтона ввести дополнительные тарифы в отношении китайских товаров заявили, что Пекин примет все необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов.
В китайском ведомстве отмечали, что Китай надеется на то, что США не будут "усугублять ошибку новой ошибкой" и как можно скорее вернутся на правильный путь разрешения разногласий посредством равноправного диалога.
Китай, в свою очередь, 10 февраля ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также в размере 10% на ряд других американских товаров.
Как заявил ранее РИА Новости заместитель директора Международного института маркетинговых исследований при министерстве коммерции КНР Бай Мин, новый раунд торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира "уже начался".
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