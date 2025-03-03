https://ria.ru/20250303/kino-2002639891.html

Певцов призвал контролировать, какое кино снимают в России

Певцов призвал контролировать, какое кино снимают в России - РИА Новости, 03.03.2025

Певцов призвал контролировать, какое кино снимают в России

Государство должно контролировать, какое кино снимают в России, на финансируемые из бюджета фильмы необходим госзаказ, а в прокате для них нужна квота, заявил в РИА Новости, 03.03.2025

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россия

дмитрий певцов

культура

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Государство должно контролировать, какое кино снимают в России, на финансируемые из бюджета фильмы необходим госзаказ, а в прокате для них нужна квота, заявил в интервью сайту aif.ru народный артист России Дмитрий Певцов. "Должны быть госзаказ на фильмы, которые оплачивает бюджет, и контроль за тем, что снимается. В противном случае будут продолжаться хаос и анархия, и прокатные удостоверения будет получать, бог знает что. А помимо госзаказа должны быть худсовет и обязательная квота в прокате", - поделился артист. По мнению Певцова, пока прокат находится в частных руках, хорошему кино сложно пробиться к широкой аудитории. Также, говоря о государственном регулировании в области кино, он напомнил, что в "Основах законодательства Российской Федерации о культуре" написано, что государство не имеет права вмешиваться в творчество. Однако такой подход, в котором власть может "только попросить, погрозить пальчиком", но не имеет возможности влиять на репертуарную политику, Певцов считает неправильным.

https://ria.ru/20250226/mihalkov-2001782541.html

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Дарья Буймова

россия, дмитрий певцов, культура