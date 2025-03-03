Киевский режим не хочет мира, заявили в Кремле
Песков: Киев не хочет мира, усилий Вашингтона и готовности Москвы недостаточно
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Киевский режим не хочет мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя перепалку Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме.
"Киевский режим и Зеленский не хотят мира, они хотят продолжения войны, поэтому в этой ситуации, конечно же, только усилий Вашингтона и готовности Москвы будет явно недостаточно. Выпадает очень важный элемент", — сказал пресс-секретарь.
Он добавил, что Владимир Путин не раз говорил о том, что киевский режим отказывается от урегулирования конфликта посредством переговоров.
Песков отметил, что высказывания Зеленского в споре с Трампом еще раз доказали правоту российского лидера, когда он говорил, что при всей открытости Москвы к переговорному процессу ее добрые намерения упираются в нежелание Киева.
Зеленский не хочет мира, но кто-то должен заставить его захотеть, продолжил представитель Кремля.
"Если это могут сделать европейцы — честь им и хвала", — заключил он.
Перепалка в Белом доме
В пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией. В результате, по информации телеканала Fox News, американский лидер прогнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась.
Теперь, как пишет The New York Times, Трамп намерен обсудить с чиновниками возможные меры против Киева, в том числе и прекращение военной помощи.
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