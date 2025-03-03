https://ria.ru/20250303/kiev-2002726701.html

Киевский режим не хочет мира, заявили в Кремле

Киевский режим не хочет мира, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.03.2025

Киевский режим не хочет мира, заявили в Кремле

Киевский режим не хочет мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя перепалку Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T12:26:00+03:00

2025-03-03T12:26:00+03:00

2025-03-03T14:21:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Киевский режим не хочет мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя перепалку Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме."Киевский режим и Зеленский не хотят мира, они хотят продолжения войны, поэтому в этой ситуации, конечно же, только усилий Вашингтона и готовности Москвы будет явно недостаточно. Выпадает очень важный элемент", — сказал пресс-секретарь.Он добавил, что Владимир Путин не раз говорил о том, что киевский режим отказывается от урегулирования конфликта посредством переговоров.Песков отметил, что высказывания Зеленского в споре с Трампом еще раз доказали правоту российского лидера, когда он говорил, что при всей открытости Москвы к переговорному процессу ее добрые намерения упираются в нежелание Киева.Зеленский не хочет мира, но кто-то должен заставить его захотеть, продолжил представитель Кремля."Если это могут сделать европейцы — честь им и хвала", — заключил он.Перепалка в Белом домеВ пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией. В результате, по информации телеканала Fox News, американский лидер прогнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась.Теперь, как пишет The New York Times, Трамп намерен обсудить с чиновниками возможные меры против Киева, в том числе и прекращение военной помощи.

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002531912.html

https://ria.ru/20250303/ultimatum-2002676352.html

https://ria.ru/20250301/evropa-2002334995.html

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москва, дмитрий песков, вашингтон (штат), владимир путин, россия, в мире