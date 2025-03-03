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Киевский режим не хочет мира, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.03.2025
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12:26 03.03.2025 (обновлено: 14:21 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/kiev-2002726701.html
Киевский режим не хочет мира, заявили в Кремле
Киевский режим не хочет мира, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.03.2025
Киевский режим не хочет мира, заявили в Кремле
Киевский режим не хочет мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя перепалку Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:26:00+03:00
2025-03-03T14:21:00+03:00
москва
дмитрий песков
вашингтон (штат)
владимир путин
россия
в мире
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Киевский режим не хочет мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя перепалку Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме."Киевский режим и Зеленский не хотят мира, они хотят продолжения войны, поэтому в этой ситуации, конечно же, только усилий Вашингтона и готовности Москвы будет явно недостаточно. Выпадает очень важный элемент", — сказал пресс-секретарь.Он добавил, что Владимир Путин не раз говорил о том, что киевский режим отказывается от урегулирования конфликта посредством переговоров.Песков отметил, что высказывания Зеленского в споре с Трампом еще раз доказали правоту российского лидера, когда он говорил, что при всей открытости Москвы к переговорному процессу ее добрые намерения упираются в нежелание Киева.Зеленский не хочет мира, но кто-то должен заставить его захотеть, продолжил представитель Кремля."Если это могут сделать европейцы — честь им и хвала", — заключил он.Перепалка в Белом домеВ пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией. В результате, по информации телеканала Fox News, американский лидер прогнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась.Теперь, как пишет The New York Times, Трамп намерен обсудить с чиновниками возможные меры против Киева, в том числе и прекращение военной помощи.
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002531912.html
https://ria.ru/20250303/ultimatum-2002676352.html
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москва, дмитрий песков, вашингтон (штат), владимир путин, россия, в мире
Москва, Дмитрий Песков, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Россия, В мире
Киевский режим не хочет мира, заявили в Кремле

Песков: Киев не хочет мира, усилий Вашингтона и готовности Москвы недостаточно

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Киевский режим не хочет мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя перепалку Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме.
"Киевский режим и Зеленский не хотят мира, они хотят продолжения войны, поэтому в этой ситуации, конечно же, только усилий Вашингтона и готовности Москвы будет явно недостаточно. Выпадает очень важный элемент", — сказал пресс-секретарь.
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Он добавил, что Владимир Путин не раз говорил о том, что киевский режим отказывается от урегулирования конфликта посредством переговоров.
Песков отметил, что высказывания Зеленского в споре с Трампом еще раз доказали правоту российского лидера, когда он говорил, что при всей открытости Москвы к переговорному процессу ее добрые намерения упираются в нежелание Киева.
Зеленский не хочет мира, но кто-то должен заставить его захотеть, продолжил представитель Кремля.
"Если это могут сделать европейцы — честь им и хвала", — заключил он.
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Перепалка в Белом доме

В пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией. В результате, по информации телеканала Fox News, американский лидер прогнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась.
Теперь, как пишет The New York Times, Трамп намерен обсудить с чиновниками возможные меры против Киева, в том числе и прекращение военной помощи.
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