https://ria.ru/20250303/khudoba-2002807148.html

Ребра торчат: какие российские звезды худели до предела

Ребра торчат: какие российские звезды худели до предела - РИА Новости, 03.03.2025

Ребра торчат: какие российские звезды худели до предела

Звезды, что таяли на глазах, — не сказка, а реальность нашего шоу-бизнеса. Кто-то сидел на воде и листьях салата, а кто-то худел от слез. От балерин до теледив... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T18:35:00+03:00

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2025-03-03T18:35:00+03:00

шоубиз

израиль

ксения бородина

ольга бузова

елена темникова

большой театр

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Звезды, что таяли на глазах, — не сказка, а реальность нашего шоу-бизнеса. Кто-то сидел на воде и листьях салата, а кто-то худел от слез. От балерин до теледив — российские знаменитости гнались за худобой, пока не стали мемами или пациентами клиник. Девять историй о том, как погоня за идеалом обернулась испытанием.Ксения БородинаКсения Бородина в 2010-х стала символом "стройности любой ценой". После рождения первой дочери Маруси в 2009-м она взялась за фигуру с маниакальной решимостью. Книги о похудении, фотошоп в соцсетях и диеты вроде "огуречной" (почти ничего, кроме огурцов и воды) довели ее до 46 кг при росте 165 см.Фанаты в ужасе писали: "Ксения, остановись, куда еще тоньше?" СМИ подливали масла: "Ведущая тает на глазах!" Сама Бородина признавалась: "Да, были жесткие времена, я загонялась". К 2015-му она выдохнула, набрав здоровые формы, и заявила: "Баланс важнее цифр". Теперь ее вес — около 55 кг, а диеты — в прошлом.Лера КудрявцеваЛера Кудрявцева в нулевых была иконой ТВ — и худобы. На заре карьеры, в 2000–2005 годах, она держала вес на отметке 45 кг при росте 167 см. Поговаривали, что ради эфиров на Муз-ТВ и съемок она сидела на воде и яблоках, а стресс от плотного графика добивал остатки.Коллеги шептались: "Лера — кожа да кости, где здоровье?" В 2008-м в интервью она обмолвилась: "Телевизор требует жертв, я платила фигурой". К 2010-м Лера восстановилась, набрав около 10 кг, и теперь смеется: "Худеть больше не собираюсь, хватит". Ее случай — классика эпохи нулевых, когда худоба была пропуском в кадр.Анна СедоковаАнна Седокова в 2017-м шокировала всех. После ухода из "ВИА Гры" и рождения третьего ребенка она выложила фото в купальнике: ребра выпирают, талия — как у куклы. Вес упал до 50 кг при росте 170 см. СМИ заголосили: "Анорексия у Седоковой!"Фанаты делились на два лагеря: одни кричали "спасите Аню", другие восхищались "спортивной формой". Сама певица отмахивалась: "Я просто люблю бег и йогу, никаких проблем!" Но в интервью "7 дней" она намекнула: "После родов я себя загнала". К 2019-му Анна вернула пышность, заявив: "Худоба — не главное, главное — здоровье".Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова — одна из чемпионок по худобе среди звезд. Ее вес в 2000-х, на пике балетной карьеры, падал до 45 кг при росте 168 см. Диеты ради сцены — легенда: салатные листья, вода, иногда кусочек рыбы.После ухода из Большого театра в 2003-м она продолжила худеть, превратившись в мем: "Где мясо на костях?" Соцсети гудели: шпагаты с "тощими ногами" вызывали то смех, то жалость. В 2018-м она бросила фразу: "Балет требует жертв, я их принесла". Критики подозревали анорексию, но Настя настаивает: "Это моя природа". Ее худоба — уже часть имиджа, спорного, но вечного.Ольга БузоваОльга Бузова в 2016-м пережила развод с Дмитрием Тарасовым — и потеряла не только мужа, но и килограммы. Вес рухнул до 50 кг при росте 176 см: щеки впали, ноги стали тоньше спичек.Фанаты шептались: "Оля голодает от стресса!" Папарацци ловили ее с кофе и без еды, а в соцсетях она выкладывала кадры в обтягивающих платьях, под которыми — почти ничего. "Я в форме!" — гордо отвечала Бузова на упреки. В 2017-м в интервью "СтарХиту" она созналась: "Да, было тяжело, еда не лезла". К 2019-му певица набрала 5–7 кг, успокоив фанатов: худоба осталась в прошлом вместе с драмой.Юлия ЛипницкаяЮлия Липницкая — редкий случай, где худоба стала трагедией. Олимпийская чемпионка 2014 года в фигурном катании к 2017-му ушла из спорта: анорексия подкосила ее здоровье. Вес при росте 160 см падал ниже 40 кг — кости выпирали, сил не хватало. Тренеры молчали, но СМИ кричали: "Юля тает!"Она стала единственной звездой, официально признавшей свои проблемы с весом. Фигуристка призналась: "Еда стала врагом, я не могла остановиться". Лечение в клинике в Израиле спасло ее, но карьеру — нет. Сегодня Юлия весит около 45 кг, работает тренером и говорит: "Здоровье важнее медалей". Ее история — урок для многих.Елена ТемниковаЕлена Темникова в 2015-м ушла из Serebro — и из привычного веса. После скандала с продюсером Максимом Фадеевым она похудела до 47 кг при росте 164 см. Фанаты ахнули: "Лена — тень себя!" В соцсетях ее фото с острыми скулами и тонкими руками вызывали споры: "Это диета или нервы?" Говорили, что стресс и гастрольная жизнь "высушили" певицу.В интервью Cosmopolitan она обмолвилась: "Было тяжело, я себя не берегла". К 2017-му Темникова вернула формы, набрав до 55 кг, и теперь шутит: "Худеть больше не хочу, хватит экспериментов".Алёна ШишковаЭкс-возлюбленная Тимати, в середине 2010-х попала под шквал критики. Ее вес при росте 176 см падал почти до 45 кг. Фанаты и СМИ вопили: "Анорексия!" Фото в купальниках с впалым животом подливали масла в огонь. В 2016-м она признавалась в интервью: "Было время, когда я ела очень мало, чтобы соответствовать стандартам".Позже Алёна набрала до 55 кг, выложила пост в соцсетях: "Хватит судить мое тело!" Теперь она громко выступает против хейта, доказывая, что худоба — не приговор, а ее выбор стал громким уроком для злопыхателей.Полина ГагаринаПолина Гагарина не раз попадала в мясорубку критики за стройность. После "Евровидения-2015" ее вес опустился до 47 кг при росте 170 см — фанаты ахнули: "Куда еще худеть?"Сплетни винили все: от диет (якобы только кефир и яблоки) до стресса после развода. Полина отмахивалась: "Я слежу за фигурой, и точка". В 2020-м в "Вечернем Урганте" она бросила: "Мой вес — мое дело, ем я нормально". Хейтеры не унимаются, но Гагарина держит марку: ее худоба — часть имиджа, а не повод для жалости.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, ксения бородина, ольга бузова, елена темникова, большой театр