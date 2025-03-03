https://ria.ru/20250303/khinshteyn-2002812500.html

Хинштейн рассказал о работе по возвращению жителей Курской области

Хинштейн рассказал о работе по возвращению жителей Курской области - РИА Новости, 03.03.2025

Хинштейн рассказал о работе по возвращению жителей Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что работа по возвращению жителей региона, вывезенных на Украину, будет продолжаться безостановочно... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T17:23:00+03:00

2025-03-03T17:23:00+03:00

2025-03-03T17:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

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татьяна москалькова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что работа по возвращению жителей региона, вывезенных на Украину, будет продолжаться безостановочно до тех пор, пока каждый не вернется домой. Ранее в понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в Россию с Украины возвращены 33 жителя Курской области, вывезенных ВСУ. По ее словам, это произошло при поддержке Международного Комитета Красного Креста и при посредничестве Белоруссии. "За каждым из вернувшихся - огромное количество сил. И мы готовы отдавать их дальше, чтобы как можно скорее все наши граждане смогли вступить на родную землю! Эта работа будет продолжаться безостановочно до тех пор, пока каждый не вернется домой", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. "Понимаю, насколько непросто их родным и близким, но очень прошу набраться терпения и веры. Россия не бросит ни одного своего гражданина!" - добавил он.

https://ria.ru/20250303/kurskaya-2002804201.html

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россия

курская область

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