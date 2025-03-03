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Хинштейн рассказал о работе по возвращению жителей Курской области - РИА Новости, 03.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:23 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/khinshteyn-2002812500.html
Хинштейн рассказал о работе по возвращению жителей Курской области
Хинштейн рассказал о работе по возвращению жителей Курской области - РИА Новости, 03.03.2025
Хинштейн рассказал о работе по возвращению жителей Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что работа по возвращению жителей региона, вывезенных на Украину, будет продолжаться безостановочно... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T17:23:00+03:00
2025-03-03T17:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
курская область
украина
александр хинштейн
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что работа по возвращению жителей региона, вывезенных на Украину, будет продолжаться безостановочно до тех пор, пока каждый не вернется домой. Ранее в понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в Россию с Украины возвращены 33 жителя Курской области, вывезенных ВСУ. По ее словам, это произошло при поддержке Международного Комитета Красного Креста и при посредничестве Белоруссии. "За каждым из вернувшихся - огромное количество сил. И мы готовы отдавать их дальше, чтобы как можно скорее все наши граждане смогли вступить на родную землю! Эта работа будет продолжаться безостановочно до тех пор, пока каждый не вернется домой", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. "Понимаю, насколько непросто их родным и близким, но очень прошу набраться терпения и веры. Россия не бросит ни одного своего гражданина!" - добавил он.
https://ria.ru/20250303/kurskaya-2002804201.html
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общество, россия, курская область, украина, александр хинштейн, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Курская область, Украина, Александр Хинштейн, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, Международный комитет Красного Креста (МККК), Вооруженные силы РФ
Хинштейн рассказал о работе по возвращению жителей Курской области

Хинштейн: работа по возвращению жителей Курской области будет продолжаться

© РИА Новости / Анар МовсумовАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что работа по возвращению жителей региона, вывезенных на Украину, будет продолжаться безостановочно до тех пор, пока каждый не вернется домой.
Ранее в понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в Россию с Украины возвращены 33 жителя Курской области, вывезенных ВСУ. По ее словам, это произошло при поддержке Международного Комитета Красного Креста и при посредничестве Белоруссии.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Хинштейн рассказал о помощи жителям Курской области, вернувшимся с Украины
Вчера, 16:59
"За каждым из вернувшихся - огромное количество сил. И мы готовы отдавать их дальше, чтобы как можно скорее все наши граждане смогли вступить на родную землю! Эта работа будет продолжаться безостановочно до тех пор, пока каждый не вернется домой", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Понимаю, насколько непросто их родным и близким, но очень прошу набраться терпения и веры. Россия не бросит ни одного своего гражданина!" - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияКурская областьУкраинаАлександр ХинштейнТатьяна МоскальковаВооруженные силы УкраиныМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Вооруженные силы РФ
 
 
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