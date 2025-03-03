Среди жителей Курской области, возвращенных с Украины, есть дети
Среди жителей Курской области, возвращенных с Украины, есть четверо детей
© Фото : пресс-служба уполномоченного по правам человека в Российской ФедерацииЭвакуация 33 жителей Курской области в Россию из Украины
Эвакуация 33 жителей Курской области в Россию из Украины
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что среди возвращенных с Украины в РФ жителей Курской области есть четверо детей, самой маленькой девочке чуть меньше двух лет.
Ранее в понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в Россию с Украины возвращены 33 жителя Курской области, вывезенных ВСУ. По ее словам, это произщошло при поддержке Международного Комитета Красного Креста и посредничестве Республики Беларусь.
"Среди жителей, которых удалось вернуть, много пожилых людей, одной из женщин в мае исполнится 90 лет. Есть и дети: двое школьников, двое малышей - самой маленькой девочке чуть меньше двух лет. Есть инвалиды", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Врио губернатора назвал данное событие одновременно радостным и непростым.
"За этим возвращением - поиск, многомесячные и тяжелые переговоры, бессонные ночи и переживания родных. Каждый из этих людей - долгожданный! Каждый из них - это огромная Победа для всех нас", - подчеркнул он.