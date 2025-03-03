https://ria.ru/20250303/khinshteyn-2002806565.html

Среди жителей Курской области, возвращенных с Украины, есть дети

Среди жителей Курской области, возвращенных с Украины, есть дети - РИА Новости, 03.03.2025

Среди жителей Курской области, возвращенных с Украины, есть дети

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что среди возвращенных с Украины в РФ жителей Курской области есть четверо... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T17:09:00+03:00

2025-03-03T17:09:00+03:00

2025-03-03T17:48:00+03:00

курская область

украина

россия

александр хинштейн

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002802299_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0149b05730075779b17a7ac9e21b3e71.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что среди возвращенных с Украины в РФ жителей Курской области есть четверо детей, самой маленькой девочке чуть меньше двух лет. Ранее в понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в Россию с Украины возвращены 33 жителя Курской области, вывезенных ВСУ. По ее словам, это произщошло при поддержке Международного Комитета Красного Креста и посредничестве Республики Беларусь."Среди жителей, которых удалось вернуть, много пожилых людей, одной из женщин в мае исполнится 90 лет. Есть и дети: двое школьников, двое малышей - самой маленькой девочке чуть меньше двух лет. Есть инвалиды", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Врио губернатора назвал данное событие одновременно радостным и непростым."За этим возвращением - поиск, многомесячные и тяжелые переговоры, бессонные ночи и переживания родных. Каждый из этих людей - долгожданный! Каждый из них - это огромная Победа для всех нас", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250303/kurskaya-2002804201.html

курская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, украина, россия, александр хинштейн, общество