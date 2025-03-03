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Среди жителей Курской области, возвращенных с Украины, есть дети - РИА Новости, 03.03.2025
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17:09 03.03.2025 (обновлено: 17:48 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/khinshteyn-2002806565.html
Среди жителей Курской области, возвращенных с Украины, есть дети
Среди жителей Курской области, возвращенных с Украины, есть дети - РИА Новости, 03.03.2025
Среди жителей Курской области, возвращенных с Украины, есть дети
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что среди возвращенных с Украины в РФ жителей Курской области есть четверо... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T17:09:00+03:00
2025-03-03T17:48:00+03:00
курская область
украина
россия
александр хинштейн
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что среди возвращенных с Украины в РФ жителей Курской области есть четверо детей, самой маленькой девочке чуть меньше двух лет. Ранее в понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в Россию с Украины возвращены 33 жителя Курской области, вывезенных ВСУ. По ее словам, это произщошло при поддержке Международного Комитета Красного Креста и посредничестве Республики Беларусь."Среди жителей, которых удалось вернуть, много пожилых людей, одной из женщин в мае исполнится 90 лет. Есть и дети: двое школьников, двое малышей - самой маленькой девочке чуть меньше двух лет. Есть инвалиды", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Врио губернатора назвал данное событие одновременно радостным и непростым."За этим возвращением - поиск, многомесячные и тяжелые переговоры, бессонные ночи и переживания родных. Каждый из этих людей - долгожданный! Каждый из них - это огромная Победа для всех нас", - подчеркнул он.
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курская область, украина, россия, александр хинштейн, общество
Курская область, Украина, Россия, Александр Хинштейн, Общество
Среди жителей Курской области, возвращенных с Украины, есть дети

Среди жителей Курской области, возвращенных с Украины, есть четверо детей

© Фото : пресс-служба уполномоченного по правам человека в Российской ФедерацииЭвакуация 33 жителей Курской области в Россию из Украины
Эвакуация 33 жителей Курской области в Россию из Украины - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : пресс-служба уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Эвакуация 33 жителей Курской области в Россию из Украины
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что среди возвращенных с Украины в РФ жителей Курской области есть четверо детей, самой маленькой девочке чуть меньше двух лет.
Ранее в понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в Россию с Украины возвращены 33 жителя Курской области, вывезенных ВСУ. По ее словам, это произщошло при поддержке Международного Комитета Красного Креста и посредничестве Республики Беларусь.
"Среди жителей, которых удалось вернуть, много пожилых людей, одной из женщин в мае исполнится 90 лет. Есть и дети: двое школьников, двое малышей - самой маленькой девочке чуть меньше двух лет. Есть инвалиды", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Врио губернатора назвал данное событие одновременно радостным и непростым.
"За этим возвращением - поиск, многомесячные и тяжелые переговоры, бессонные ночи и переживания родных. Каждый из этих людей - долгожданный! Каждый из них - это огромная Победа для всех нас", - подчеркнул он.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Хинштейн рассказал о помощи жителям Курской области, вернувшимся с Украины
Вчера, 16:59
 
Курская областьУкраинаРоссияАлександр ХинштейнОбщество
 
 
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