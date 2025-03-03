https://ria.ru/20250303/khinshteyn-2002749996.html

Хинштейн заявил о саботаже его поручений курской корпорацией развития

Хинштейн заявил о саботаже его поручений курской корпорацией развития - РИА Новости, 03.03.2025

Хинштейн заявил о саботаже его поручений курской корпорацией развития

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал саботажем отказ региональной корпорации развития выполнять решение о... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T13:52:00+03:00

2025-03-03T13:52:00+03:00

2025-03-03T14:07:00+03:00

железногорск

курская область

александр хинштейн

дмитрий савин

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КУРСК, 3 мар — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал саботажем отказ региональной корпорации развития выполнять решение о моратории на застройку в лесопарковой зоне Железногорского района."Вижу реакцию жителей Железногорска и слышу о том, что руководство корпорации отказывается выполнить то решение, которое я принял в ходе заседания правительства — о введении моратория на продолжение КРТ и строительства в Железногорске жилья <…> Это не первый вопрос и не первое недоумение к действиям корпорации, ее руководства, которое почему-то считает себя выше всех", — сказал он на заседании регионального правительства.Врио губернатора обратился к жителям Железногорска и заверил, что строительство остановят до тех пор, пока власти во всем не разберутся."Попытки руководства корпорации каким-то образом этот проект сохранить воспринимаю как прямой саботаж поручений главы региона. Запрещаю какие-либо действия в этом направлении. Прошу все правовые и процессуальные решения, Дмитрий Анатольевич, принять", — обратился Хинштейн к врио министра имущества Дмитрию Савину, который курирует работу корпорации.Глава региона добавил, что ждет объяснений по этому вопросу от временно исполняющего обязанности генерального директора корпорации Александра Бережного.В начале февраля Хинштейн заявил о приостановке работ по комплексному развитию территории в Железногорске. Этот проект предполагает строительство многоэтажного жилого дома в лесопарковой зоне, которую местные жители используют как зону отдыха.Работы курировала региональная корпорация развития. Против этой организации возбудили как минимум 13 уголовных дел, а ее руководители находятся под арестом. В частности, речь идет о хищениях на строительстве фортификационных сооружений, которые Генпрокуратура оценивает в более чем 3,2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250301/hinshtejn-2002513324.html

https://ria.ru/20250228/podrjadchik-2002201873.html

железногорск

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

железногорск , курская область, александр хинштейн, дмитрий савин