https://ria.ru/20250303/kaspersky-2002760138.html

В "Лаборатории Касперского" рассказали о схеме кражи аккаунтов в Telegram

В "Лаборатории Касперского" рассказали о схеме кражи аккаунтов в Telegram - РИА Новости, 03.03.2025

В "Лаборатории Касперского" рассказали о схеме кражи аккаунтов в Telegram

Мошенники крадут аккаунты пользователей в Telegram под видом антивируса Kaspersky, это является частью фишинговой схемы с фальшивым голосованием, рассказали РИА РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T14:23:00+03:00

2025-03-03T14:23:00+03:00

2025-03-03T14:23:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мошенники крадут аккаунты пользователей в Telegram под видом антивируса Kaspersky, это является частью фишинговой схемы с фальшивым голосованием, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". Ранее в понедельник МВД России сообщило об обнаружении фишингового ресурса, имитирующего проверку сайтов антивирусом "Касперский". "Это часть обновленной фишинговой схемы с фальшивым голосованием, в рамках которой атакующие пытаются украсть аккаунты пользователей в Telegram. Так как многие, вероятно, знают, что злоумышленники часто рассылают фишинговые ссылки под видом голосования, фишеры добавили новый промежуточный этап – имитацию проверки сайта на безопасность – чтобы усыпить бдительность людей", - сообщили там. В компании добавили, что после фальшивой проверки жертва все равно попадает на поддельный ресурс, где у нее попытаются выманить учетные данные: номер телефона, пароль, код подтверждения. "Наши решения блокируют попытки пользователей перейти на такие ресурсы", - отметили в компании. Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, Kaspersky рекомендует не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений, особенно если их прислали незнакомые, не вводить на подозрительных ресурсах конфиденциальные данные, в том числе - учетные от аккаунтов.

https://ria.ru/20250228/telegram-2002252469.html

https://ria.ru/20250227/mvd-2001927243.html

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технологии, лаборатория касперского, telegram, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, россия